Intendant fordert mehr Sichtbarkeit von Frauen über 50

Teilen

Charlotte Schwab (l) steht mit Joern Hinkel, Intendant der Bad Hersfelder Festspiele, in der Stiftsruine. © Uwe Zucchi/dpa/Archivbild

Bei der Sichtbarkeit von Frauen jenseits der 50 in Gesellschaft, Kunst und Kultur besteht aus Sicht des Intendanten der Bad Hersfelder Festspiele, Joern Hinkel, deutlicher Verbesserungsbedarf. „Sie fühlen sich oft überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Bei Männern ist das nicht so“, sagte Hinkel am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Im Gegenteil würden Männer mit zunehmenden Alter als reifer und interessanter wahrgenommen, so der Intendant.

Bad Hersfeld - Mehr Sichtbarkeit von Frauen über 50 wünscht sich auch die renommierte Schweizer Theater- und Filmschauspielerin Charlotte Schwab. Die 70-Jährige übernimmt bei den Festspielen in diesem Sommer (30. Juni bis 27. August) die Hauptrolle des König Lear im gleichnamigen Eröffnungsstück. Die Schauspielerin, die derzeit am Burgtheater in Wien engagiert ist und dem deutschen Fernsehpublikum durch zahlreiche Fernsehauftritte etwa in Krimiserien wie „Das Duo“ und „Alarm für Cobra 11“ bekannt ist, wirkt erstmals bei dem Theaterfestival mit.

Mit ihr verkörpert in der Stiftsruine zum ersten Mal eine Frau den Patriarchen in dem Shakespeare-Klassiker, der von der Regisseurin Tina Lanik inszeniert wird. Ab 60 gebe es im Theater kaum mehr Rollen für Frauen, beklagte Schwab. „Das ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft.“ Sie wünsche sich eine stärkere Wahrnehmung als Mensch und nicht als Mann oder Frau und hoffe, mit der Verkörperung des König Lear einen Anstoß zu mehr Geschlechtergerechtigkeit und Diversität geben zu können. dpa