Ist die Karriere von Til Schweiger am Ende, Herr Weller?

»Zwischendurch Jägermeister gekippt«: Til Schweiger (r.) hat im Oktober 2014 im Gießener Kinopolis aus Charly Wellers (l.) Buch »Eulenkopf« gelesen. © Florian Dörr

Der Fernwalder Regisseur Charly Weller über die Vorwürfe gegen Til Schweiger, mit dem er einst selbst drehte.

Gießen - Machtmissbrauch, Gewaltausbrüche und starke Trunkenheit bei Filmarbeiten: Die Vorwürfe gegen den aus Heuchelheim stammenden Schauspieler und Regisseur Til Schweiger wiegen schwer. Der Fernwalder Charly Weller, der einst als Regisseur mit Schweiger zusammengearbeitet hat, widerspricht. Hoher Druck, Ärger und Eskalation seien Teil des Geschäfts, sagt er.

Herr Weller, Sie haben einst mit Til Schweiger gedreht, sind mit ihm befreundet. Ist seine Filmkarriere angesichts der Vorwürfe gegen ihn am Ende?

Nein, das glaube ich nicht. Welche Fälle sind denn vergleichbar? Der US-Schauspieler Kevin Spacey zum Beispiel hat, nachdem Vorwürfe sexueller Übergriffe bei Dreharbeiten aufgekommen sind, auch wieder Angebote erhalten.

Die Vorwürfe gegen Til Schweiger wiegen durchaus schwer.

Da bin ich mir nicht sicher. Man müsste mal eruieren, um welche Vorwürfe es geht.

Zur Person Der 71 Jahre alte Charly Weller ist Fotograf, Regisseur und Autor. Mit Til Schweiger und Hannelore Elsner hat der in Fernwald lebende Weller mehrere Folgen der ZDF-Serie »Die Kommissarin« gedreht.

Sie sind sehr klar formuliert: Eine vergiftete und aggressive Arbeitsatmosphäre bei Dreharbeiten, Betrunkenheit am Set, Til Schweiger soll in einem Fall handgreiflich geworden sein. Solche Vorwürfe können eine Karriere oder zumindest den Erfolg an den Kinokassen in Gefahr bringen.

Das glaube ich eher nicht. Das ist eine Welle, die wieder vorbeigeht. Grundsätzlich bestimmt sich die Tätigkeit als Regisseur dadurch, dass man einen Film gestaltet. Wie man das hinbekommt, ist völlig frei. Hinter den Dreharbeiten stehen Produzenten, die Millionen in das Projekt stecken und am Ende einen Film im Kasten haben wollen, den man sich anschauen kann. Zu reglementieren, wie das Produkt zustande kommt oder gewisse Verhaltensweisen des Regisseurs einzufordern, halte ich für kontraproduktiv.

Das heißt, Sie halten es für akzeptabel, wenn ein Regisseur sich wie ein »Imperator« verhält?

Regie zu führen, ist ein permanentes Ankämpfen gegen Widrigkeiten, die du nicht absehen kannst. Dinge hauen nicht hin, es gibt Ärger mit Schauspielern. Da kocht beim Regisseur Verzweiflung hoch. Mir ist es mal als Regisseur passiert, dass ein Schauspieler laut Drehbuch mit einem Auto angefahren kommen und aus dem Wagen aussteigen sollte. Der Schauspieler hat mir dann gesagt, dass das mit dem Auto nicht geht. Er habe keinen Führerschein, könne gar nicht Auto fahren. Was machst du in einem solchen Fall?

„Ich halte die Vorwürfe gegen Til Schweiger für nicht so schwerwiegend“

Ärger wäre verständlich, aber das geht ja auch in ruhiger Atmosphäre.

Nein. Übrigens halte ich die Vorwürfe gegen Til Schweiger für nicht so schwerwiegend. Er wird ja als »Imperator« bezeichnet. Das sind aber alle. Wenn du Regie führst, wirst du gottähnlich. Bei den Dreharbeiten muss es so laufen, wie du es als Regisseur sagst, weil du am Ende für das Produkt geradestehst. Und wenn ich höre, dass Til Schweiger am Set betrunken gewesen sein soll - pfff. In der Branche weiß man zum Beispiel, dass es bei den Schauspielern Klaus Wennemann und Hansjörg Felmy ohne Alkohol nicht ging.

Haben Sie als Regisseur mal getobt oder waren Sie am Set mal betrunken?

Nein.

Haben Sie Til Schweiger bei Dreharbeiten aggressiv oder betrunken erlebt?

Nein. Vor neun Jahren hat er im Gießener Kinopolis aus meinem Buch »Eulenkopf« gelesen. Da haben wir zwischendurch Jägermeister gekippt. Aber beim Drehen habe ich ihn nie betrunken erlebt. Das fände ich persönlich aber gar nicht so schlimm. Was Empathie und Rücksicht angeht, habe ich bei Til Schweiger nie ein Defizit mitbekommen. Ich hatte mal ein finanzielles Problem. Ein Anruf hat gereicht, und er hat mir geholfen und mir Geld überwiesen.

Gießener Regisseur über Filmbranche: „Die Anspannung ist hoch“

Wenn ich Sie richtig verstehe: Der Druck bei Dreharbeiten ist extrem hoch, also rastet man hin und wieder aus und nimmt auch Trunkenheit in Kauf?

Die Anspannung ist hoch, ja. Es ist das System. Wenn die Kamera läuft, ist der Schauspieler nicht nur Schauspieler, sondern auch ein Warenanhang. Dreharbeiten sind ein Kampf, da wird es manchmal ganz schön eskalierend, da wird auch mal geschrien. Beide Seiten, der Regisseur und die Schauspieler, müssen mit dem Druck klarkommen, der finanzielle Erfolg des Projekts hängt davon ab, dass das klappt. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel: Morgens bei Drehbeginn regnet es, gegen Mittag aber hört der Regen wieder auf. Dann musst du alles noch mal drehen. Dann kommt später ein Schauspieler und sagt, die Szene, in der er rauchen und eine Zigarette austreten soll, gehe nicht, weil er vor zwei Wochen mit dem Rauchen aufgehört hat.

Gut, dann wird es hin und wieder laut. Aber Handgreiflichkeiten können doch nicht akzeptabel sein.

Ja, das ist eine Grenze. Aber wenn so etwas passiert sein sollte, dann soll die betroffene Person eben Til Schweiger anzeigen.

Weil Sie sagen, dass der Druck bei Dreharbeiten so hoch ist: Wäre es dann nicht geboten, ein Klima der Angst zu verhindern und stattdessen ein produktives Klima der Ermutigung und des Vertrauens zu schaffen, gerade weil es um so viel Geld geht?

In der Verantwortung sehe ich in diesem Zusammenhang auch die Fernsehsender. An den Produktionsbedingungen, der engen Taktung der Drehtage zum Beispiel, muss sich etwas ändern, die Bedingungen müssen entschärft werden.

Charly Weller © Stefan Schaal

„Ich glaube nicht, dass Regisseure grundlos ausflippen“

Die Vorwürfe gegen Til Schweiger haben zu einer Diskussion geführt, dass sich generell etwas in der Filmbranche ändern sollte.

Ich glaube nicht, dass Regisseure grundlos ausflippen. Bei dem einen ist der Frustrationslevel eben höher, beim anderen niedriger.

Die Zeiten ändern sich. Gesellschaftlich ist doch eine Entwicklung und ein stärkeres Bewusstsein zu beobachten, etwas gegen Übergriffigkeit zu unternehmen.

In der Filmbranche könnte sich nur etwas ändern, wenn die Beteiligten das von sich aus angehen. Von oben herab lässt sich die Zusammenarbeit zwischen Regisseur, Schauspielern und weiteren Mitarbeitern nicht reglementieren.

Das Interview führte Stefan Schaal.