Jackpot geknackt: Neuer Lotto-Millionär - Erneut trifft es einen Hessen

Ein Mann aus dem Main-Taunus-Kreis räumt beim Lotto 2,3 Millionen Euro ab. Erneut trifft das Glück einen Hessen.

Main-Taunus-Kreis – Ein Lotto-Spieler aus dem Main-Taunus-Kreis in Hessen hat vergangenen Samstag (5. August) den Jackpot geknackt. 4, 22, 23, 35, 42, 49 waren seine Zahlen zum Millionengewinn. 2.348.501 Euro beträgt die Summe, die dem Hessen in den nächsten Tagen direkt auf sein Konto überwiesen wird.

Zuletzt gewann am 28. Juli ein Frankfurter bei der Lotterie Eurojackpot knapp 1,3 Millionen Euro. Damit ist der unbekannte Millionär der 13. Lottogewinner aus Hessen in diesem Jahr. So ist die Anzahl der mindestens siebenstelligen Gewinne aus 2022 bereits in diesem Jahr bereits im August erreicht worden.

Erneut gewinnt ein Hesse im Lotto

Sechs Richtige im Main-Taunus-Kreis: Ein Lotto-Spieler aus Hessen wurde am Wochenende zum Millionär. (Symbolbild) © Tom Weller/dpa/Symbolbild

Der frisch gebackene Lotto-Millionär hat nicht nur entgegen aller Wahrscheinlichkeiten gewonnen, er war auch noch der Einzige, der in dieser Ziehung die sechs Richtigen getippt hat. Er muss sich den Lostopf der Gewinnklasse 2 also mit niemandem teilen.

Der Gewinner hatte seinen Lotto-Schein bereits Ende Juli abgegeben. Es blieb also ausreichend Zeit, eine Flasche Sekt kaltzustellen. Ob er bereits von seinem Gewinn erfahren hat, ist noch nicht bekannt. Martin Blach, Sprecher der Geschäftsführung von Lotto Hessen, würde sich aber freuen, wenn der Lotto-Millionär zur Gewinnberatung in die Zentrale nach Wiesbaden kommen möchte.