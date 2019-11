30 Jahre Mauerfall: Hessen und Thüringer feiern vereint an einem besonderen Ort der deutsch-deutschen Teilung

Diese Szene hat sich in den Köpfen eingebrannt: Am 13. November 1989 wurde die Grenze bei Großburschla aufgemacht. Angeführt von einer spontan zusammengewürfelten Kapelle ging es Richtung Westen. Diese Szene soll am 9. November nachgestellt werden.

Vor 30 Jahren wurde die Grenze zwischen Ost- und West-Deutschland geöffnet. Wir blicken zurück und sprechen mit Zeitzeugen über die bewegenden Tage im Herbst 1989.

Schon immer hatte Großburschla eine besondere Beziehung nach Hessen. Bis zur Teilung Deutschlands war Eschwege ein wichtiger Bezugspunkt, viele Familien lebten in Groß- und Altenburschla, selbst Großburschlas Bahnhof lag auf hessischer Seite.

Und auch während der deutsch-deutschen Teilung hatte Großburschla eine Sonderstellung: Von drei Seiten war die Gemeinde vom Westen umgeben. Für DDR-Bürger war der Ort absolutes Sperrgebiet. Diese Besonderheiten machten es für die Staatskanzleien von Hessen und Thüringen einfach, die offiziellen Feierlichkeiten zum Mauerfall vor 30 Jahren nach Großburschla (Thüringen) und den Wanfrieder Stadtteil-Bahnhof Großburschla (Hessen) zu verlegen.

30 Jahre Mauerfall: Große Feier dauert drei Tage

Die große Feier dauert insgesamt drei Tage. Los geht es mit einem Freiheitskonzert am Freitag, 8. November, in Treffurt, weiter mit dem offiziellen Festakt und späterer Discoparty am Samstag, 9. November, und klingt aus mit Gottesdienst und einem Tag der Begegnung am Sonntag, 10. November.

Auftakt zur Feier 30 jahre Mauerfall am Freitag, 8. November

Das Musikcorps der Bundeswehr, das auch den Zapfenstreich spielt, und der Rundfunk-Jugendchor Wernigerode werden am Freitagabend in der Normannsteinhalle in Treffurt zum Freiheitskonzert erwartet. Während des zweistündigen Konzerts wird unter anderem die „Freiheitssymphonie“ zu hören sein. Los geht es um 19.30 Uhr, Einlass ist bereits um 18.30 Uhr.

Es herrscht freie Platzwahl. 450 der 600 Karten sind bereits verkauft. Tickets gibt es zum Preis von 17 Euro im Vorverkauf. Schüler und Studenten zahlen zwölf Euro. Die Karten sind ab sofort in den Vorverkaufsstellen (Gemeindeverwaltungen in Geismar, Weißenborn und Heyerode, Touristinformation in Treffurt und Dahmer Handarbeiten in Wanfried) zu 17 Euro (Schüler 12 Euro) erhältlich. Sollten an der Abendkasse noch Eintrittskarten erhältlich sein, beträgt der Preis 20 Euro beziehungsweise 15 Euro.

Ofizieller Festakt am Samstag, 9. November, mit Volker Bouffier und Bodo Ramelow

Am Samstagmorgen werden die Ministerpräsidenten Volker Bouffier und Bodo Ramelow zur gemeinsamen Festveranstaltung der beiden Länder Hessen und Thüringen und der fünf ausrichtenden Kommunen Wanfried, Weißenborn, Treffurt, Südeichsfeld und Geismar erwartet. Um 10 Uhr findet ein ökumenischer Gottesdienst in der St.-Bonifatius-Kirche statt. Vier katholische und evangelische Bischöfe leiten den Gottesdienst. Wegen begrenzter Platzkapazitäten wird die Veranstaltung per Video nach draußen übertragen.

Kränze für Opfer

Anschließend zieht die Gesellschaft über die Werrabrücke in Richtung Westen. Auf der Brücke werden zwei Kränze in Gedenken an die Opfer von Krieg, Gewalt, Terror und der deutschen Teilung niedergelegt.

Festveranstaltung im Bahnhof Großburschla

Im Zelt in Bahnhof Großburschla findet die Festveranstaltung statt. Die Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und Volker Bouffier werden sprechen. Mit der Nationalhymne wird der offizielle Teil beendet.

Anschließend unterhält der Mitmachzirkus Tasifan die Kinder. Es gibt Speisen und Getränke. Für eine Mitmachaktion werden fast 1200 Mitwirkende gebraucht. In Schwarz, Rot und Gold soll das Wort „Freiheit“ gebildet und aus der Luft fotografiert werden. „Wem Freiheit etwas bedeutet, der macht um 13.30 Uhr mit“, sagt Treffurts Bürgermeister Michael Reinz. Das Ende ist gegen 15 Uhr geplant. Am Abend steigt in dem gleichen Festzelt die 90er-Discoparty mit den DJs des Thüringer Radiosenders MDR Jump. Zu dieser Veranstaltung wird Eintritt erhoben.

30 Jahre Mauerfall: Sternenmarsch am Sonntag, 10. November

Der Sonntag soll der Tag der Begegnung zwischen Ost und West werden und von den Bürgern mit Leben gefüllt werden. Die Einwohner der 24 Dörfer aus den fünf organisierenden Kommunen werden sich im Sternmarsch aus allen vier Himmelsrichtungen auf das Festgelände in Bahnhof Großburschla zubewegen. An vier Orten wird jeweils um 9 Uhr zur gemeinsamen Wanderung gestartet.

Geismar und Wanfried treffen sich in Wanfried am Festplatz Griesgraben und nehmen Altenburschla mit. Vom Start in Weißenborn geht es über Großburschla zum Festzelt. Die Teilnehmer aus Wendehausen treffen sich mit der Gruppe aus Treffurt in Heldra, von wo aus alle gemeinsam weiterziehen. Um elf Uhr beginnt der ökumenische Gottesdienst, an dem alle zwölf Ortspfarrer beteiligt sind. Vier Posaunengruppen bilden einen Chor aus etwa 60 Musikern. Anschließend wird gemeinsam mit regionaler Blasmusik gefeiert. Außerdem werden alle vier Chöre aus Großburschla singen.

Livesendung Hessen Extra des HR-Fernsehens in Wanfried

Zu den Planungen rund um die Feierlichkeiten in Großburschla und Großburschla Bahnhof kommt auf die Stadt Wanfried noch eine weitere Veranstaltung zu. Wenn die Ministerpräsidenten bereits auf dem Heimweg sind, plant das HR-Fernsehen am Samstag, 9. November, um 18 Uhr vor dem Wanfrieder Rathaus eine 90-minütige Livesendung „Hessen Extra“, die ebenfalls ganz im Zeichen von „30 Jahre Mauerfall“ stehen wird.

Viele Interviewpartner

Moderiert wird die Sendung von Jennifer Sieglar und Andreas Gehrke. Neben kurzen Filmbeiträgen, die in der Region aufgezeichnet und eingespielt werden, erwartet die Zuschauer ein kurzweiliges Programm mit zahlreichen interessanten Interviewpartnern.

Mit von der Partie werden unter anderem Zeitzeugen, Menschen aus der Region und die fünf Bürgermeister Martin Kozber (Geismar, Landkreis Eichsfeld), Andreas Henning (Südeichsfeld, Unstrut-Hainich-Kreis), Wilhelm Gebhard (Wanfried), Thomas Mäurer (Weißenborn) und Michael Reinz (Treffurt, Wartburgkreis) sein.

Publikum soll bei HR-Sendung mitdiskutieren

Auch das Publikum, das zahlreich erwartet wird, soll mitdiskutieren, wie den Plakaten zu entnehmen ist, die am Montag vom HR in einigen Wanfrieder Ladenlokalen verteilt wurden. Bürgermeister Wilhelm Gebhard, der sich auf die Livesendung vor Ort freut und darin eine gute Werbemöglichkeit für die Region sieht, traf sich vergangene Woche vor dem Rathaus mit Technikern, Aufnahmeleitung und weiteren Verantwortlichen des HR.