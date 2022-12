Jamaika-Koalitionsvertrag in Kassel unterzeichnet

Grüne, CDU und FDP in Kassel haben ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet. „Bei allen politischen Unterschieden stehen wir zusammen und wollen als „Koalition der Vernunft“ gemeinsam für Kassels Zukunft Verantwortung übernehmen“, teilten die Parteien am Dienstag mit. Nach dem Scheitern der rot-grünen Rathauskoalition gibt es damit erstmals ein Jamaika-Bündnis in der nordhessischen Stadt.

Kassel - Die Schwerpunkte der Zusammenarbeit werde man auf die Themen Klimaschutz und Wirtschaft, Mobilität und Sicherheit sowie Bildung und Digitalisierung legen, erläuterten die Parteivorsitzenden Vanessa Gronemann und Daniel Stein (beide Grüne), Eva Kühne-Hörmann (CDU) und Matthias Nölke (FDP) der Mitteilung zufolge. Die sozialpolitischen Dimensionen sollen dabei „stets im Blick behalten werden“.

Die vorherige Koalition aus SPD und Grünen war im Juni geplatzt. Danach folgte ein monatelanger parteiinterner Streit bei den Kasseler Sozialdemokraten. Nachdem die Partei zunächst Koalitionsgespräche mit der CDU aufgenommen hatte, beschloss sie deren Abbruch später mehrheitlich - gegen den Willen von SPD-Oberbürgermeister Christian Geselle. Dieser kündigte daraufhin an, bei der Oberbürgermeisterwahl im kommenden Jahr als unabhängiger Bewerber antreten zu wollen. dpa