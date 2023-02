Jost Werke 2022 mit Umsatz- und Gewinnrekord

Teilen

Der Nutzfahrzeug-Zulieferer Jost Werke hat 2022 dank guter Geschäfte in Nordamerika und Asien mit Rekordwerten bei Umsatz und operativem Gewinn abgeschlossen. Auf Basis vorläufiger Zahlen legte der Konzernerlös um rund ein Fünftel auf 1,26 Milliarden Euro zu, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main mitteilte.

Neu-Isenburg - Im Abschlussjahresviertel ließ die Umsatzdynamik allerdings nach.

Beim operativen Gewinn übertraf Jost Werke sowohl die eigene Prognose als auch die Schätzungen von Analysten bei weitem: Trotz gestiegener Material- und Energiekosten kletterte das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) gegenüber dem Vorjahr um etwa 18 Prozent auf 123,8 Millionen Euro. In den letzten drei Monaten des Jahres stieg der operative Gewinn noch stärker, weil neben dem Nordamerika-Segment wieder die Geschäfte in der Region Asien-Pazifik-Afrika anzogen.

Das finale Zahlenwerk will der Vorstand gemeinsam mit einem Dividendenvorschlag für 2022 sowie einem Ausblick auf das laufende Jahr am 28. März vorstellen. dpa