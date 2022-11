JU-Vorsitzender Kuban: „CDU muss wieder laufen lernen“

Bundesvorsitzender der Jungen Union Tilman Kuban spricht auf einer Pressekonferenz beim Deutschlandtag der Jungen Union in Fulda. © Boris Roessler/dpa

Der scheidende Bundesvorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, setzt auf Rückenwind für die Union durch den Deutschlandtag an diesem Wochenende in Fulda. „Die CDU muss wieder laufen lernen“, sagte Kuban am Freitagabend zum Auftakt des dreitägigen Treffens des Parteinachwuchses. „Wir haben beim letzten Deutschlandtag im letzten Jahr in Münster sehr deutlich gemacht, was wir von dieser Partei erwarten:

Fulda - Dass wir nicht diejenigen sein wollen, die die CDU dem Niedergang entgegensehen, sondern dass wir diejenigen sein wollen, die die Fitmacher der Union sind.“ Jetzt gelte es, dies mit inhaltlichen Schwerpunkten deutlich zu machen.

Dazu gehörte am Freitagabend der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Als Gast wurde unter anderem der neue ukrainische Botschafter in Berlin, Oleksii Makeiev, erwartet. Junge Menschen müssten in der Ukraine jede Nacht an der Front stehen, statt tagsüber zur Uni oder zum Job zu gehen, sagte Kuban. Man wolle diejenigen, die in der Ukraine für die Freiheit Europas, für Frieden und Demokratie kämpfen, im politischen Fokus behalten.

Zudem solle die Bundesregierung stärkere Unterstützungssignale für die Freiheitsbewegung im Iran senden. An diesem Samstag wollen die Delegierten auch über einen Leitantrag zur Außen- und Sicherheitspolitik beraten. Damit wolle man deutlich machen, dass die Bundeswehr in die Mitte der Gesellschaft gehöre und Soldatinnen und Soldaten deutlich mehr Wertschätzung brauchten, sagte Kuban.

Für Freitagabend standen außerdem die Neuwahlen des JU-Bundesvorstandes an. Kuban, der nicht mehr für den Bundesvorsitz kandidiert, geht davon aus, dass der geschäftsführende Vorstand paritätisch mit Frauen und Männern besetzt sein wird. Einziger Kandidat für seine Nachfolge ist der nordrhein-westfälische JU-Vorsitzende Johannes Winkel.

Mit Blick auf die nächste Bundestagswahl sagte Kuban, die Jugendorganisation von CDU und CSU wolle sich gemeinsam für ein geordnetes Verfahren zur Bestimmung des nächsten Unions-Kanzlerkandidaten stark machen. Er hoffe, dass sein Nachfolger dieses Thema weitertreiben werde, denn „so ein Chaos wie beim letzten Mal“ dürfe es bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr geben. dpa