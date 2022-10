Jugendliche Beifahrerin bei Verkehrsunfall getötet

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 45 in der Nähe von Münster (Kreis Darmstadt-Dieburg) ist eine jugendliche Beifahrerin ums Leben gekommen. Die 17-Jährige war am Sonntag mit einem 24-Jährigen auf einem Motorrad unterwegs, das in einer langen Kurve uns zunächst unbekannter Ursache mit einem in gleicher Richtung fahrenden Auto zusammenstieß, wie die Polizei mitteilte.

Münster - Der 24-Jährige wurde bei dem anschließenden Sturz leicht verletzt, die 17-Jährige starb an der Unfallstelle. Die drei Insassen des Autos blieben unverletzt.

Nach ersten Ermittlungen stand der 24-Jährige nicht unter Alkoholeinfluss. Ein Sachverständiger soll nun den genauen Unfallhergang klären. Die B45 war mehrere Stunden in Fahrtrichtung Hanau gesperrt. dpa