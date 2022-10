Jugendlicher Kraftradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Ein jugendlicher Kraftradfahrer ist am Mittwochmorgen im Landkreis Marburg-Biedenkopf bei einem Unfall mit einem Auto schwer verletzt worden. Der 16-Jährige aus Homberg/Ohm habe zunächst in Lebensgefahr geschwebt, sagte eine Polizeisprecherin. Auch die 56-jährige Autofahrerin wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, die Schwere ihrer Verletzungen war zunächst unklar.

Fronhausen - Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei hatte sie das Kleinkraftrad beim Abbiegen auf der Landstraße nahe Fronhausen erfasst. dpa