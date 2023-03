Jugendlicher von Gruppe in Viernheim zusammengeschlagen

Ein Schild Notaufnahme hängt an einem Krankenhaus. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein Jugendlicher ist im südhessischen Viernheim von einer Gruppe Minderjähriger zusammengeschlagen und verletzt worden. Der 14-Jährige sei am Samstagnachmittag vor einem Einkaufszentrum in Kontakt mit der Gruppe gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Wie der Jugendliche später bei der Polizei angab, hätten die Täter ihn zu einem Parkhaus auf das oberste Parkdeck gedrängt.

Viernheim - Dort hätten sie ihm mit Tritten und Schlägen zugesetzt. Der Jugendliche erlitt Prellungen im Gesicht sowie an Kopf und Oberkörper. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt.

Bei den Tatverdächtigen soll es sich um sieben bis zehn männliche Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 14 Jahren handeln. Die Polizei sucht Zeugen. dpa