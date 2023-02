Jugendlicher zündet Müllbeutel an: Mehrfamilienhaus in Brand

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr ist ein Blaulicht zu sehen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein Jugendlicher hat in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Limburg einen Müllbeutel angezündet und somit einen Brand ausgelöst. Am Samstagmorgen sei der Müllbeutel in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Sieben Hausbewohner konnten sich aus dem Haus retten, sieben weitere Bewohner wurden von der Feuerwehr aus dem Obergeschoss geholt. Verletzt wurde niemand.

Limburg - Ersten Erkenntnissen zufolge liegt der Schaden bei rund 100.000 Euro. Das Haus sei vorerst nicht mehr bewohnbar. Das Motiv des Jugendlichen, der in dem Haus wohnt, war zunächst unklar. Derzeit spreche sich die Polizei mit der Staatsanwaltschaft Limburg ab, wie es für ihn weitergehen solle, sagte eine Polizeisprecherin. dpa