Junge erstickt: Plädoyers im Prozess gegen Mutter erwartet

Prozess

Im Prozess gegen die Mutter eines vierjährigen Jungen, der in einem Sack erstickt ist, werden an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) die Plädoyers erwartet. Die Staatsanwaltschaft hatte der Deutschen vorgeworfen, den Jungen im August 1988 in den Sack gesteckt, diesen oben zugeschnürt und in die Obhut einer mutmaßlichen Sekten-Anführerin gegeben zu haben.

Hanau - Das Kind soll ohnmächtig geworden und an seinem Erbrochenen erstickt sein.

Angeklagt ist die 61-Jährige wegen Mordes. Ein Haftbefehl gegen sie war vor einigen Monaten jedoch außer Vollzug gesetzt worden, da nach aktuellem Stand des bereits seit rund einem Jahr laufenden Prozesses „kein dringender Tatverdacht mehr“ bestehe für einen gemeinschaftlichen Mord. Auch für eine Beihilfe zum Mord gebe es „keine gewichtigen Anhaltspunkte“.

Bereits vor rund zwei Jahren war in dem Fall die mutmaßliche Sekten-Chefin wegen Mordes verurteilt worden, doch hob der Bundesgerichtshof diese Entscheidung im Mai dieses Jahres auf und verwies das Verfahren zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an eine Schwurgerichtskammer des Landgerichts Frankfurt.

Aus Sicht der Bundesrichter hätte sich das Landgericht Hanau eingehender mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob es sich „um eine Tötungshandlung durch aktives Tun oder eine solche durch Unterlassen handelte“, hieß es seinerzeit unter anderem zur Begründung. Zudem hatten die Bundesrichter gefordert, die Schuldfähigkeit der Angeklagten müsse erneut überprüft werden.

Ermittler hatten den Tod des Jungen lange Jahre für einen Unfall gehalten, erst 2015 war der Fall nach Hinweisen von Sekten-Aussteigern wieder aufgerollt worden. dpa