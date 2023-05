Mitten in Kassel: Kind (6) stürzt aus 15 Metern Höhe aus Haus

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Bei einem Sturz aus einem Mehrfamilienhaus in Kassel erleidet ein sechsjähriger Junge lebensgefährliche Verletzungen. Die Polizei ermittelt.

Kassel – Ein sechsjähriger Junge ist in der Nacht zum Samstag (6. Mai) aus dem fünften Stock eines Mehrfamilienhauses am Holländischen Platz in Kassel in den Hinterhof gestürzt. Nach Angaben von Polizeisprecherin Ulrike Schaake erlitt das Kind bei dem Sturz, mutmaßlich von einem Balkon aus rund 15 Metern Höhe, lebensgefährliche Verletzungen.

Rettungskräfte brachten den Jungen umgehend in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand hat sich der Zustand des Kindes inzwischen stabilisiert.

Unfallort: Der sechsjährige Junge war in der Nacht zum Samstag (6. Mai) gegen 0.10 Uhr aus dem fünften Stock dieses Mehrfamilienhauses in der Holländischen Straße in Kassel gestürzt. © PIA MALMUS

Die Aufklärung der Hintergründe des Unfalls seien nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei. Es werde geprüft, ob möglicherweise eine Verletzung der Aufsichtspflicht beziehungsweise Fürsorgepflicht vorliege, so die Polizeisprecherin.

Das Mehrfamilienhaus in der Nordstadt ist in der Vergangenheit mehrfach wegen Müll, Drogen und Kriminalität in die Schlagzeilen geraten. (use)