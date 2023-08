Junger Mann bei Raubüberfall zusammengeschlagen

Teilen

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Ein junger Mann ist auf dem Weg zur Arbeit im Frankfurter Bahnhofsviertel von einer Männer-Gruppe überfallen und zusammengeschlagen worden. Sechs mutmaßliche Täter sollen den 24-Jährigen in den frühen Morgenstunden am Donnerstag aufgehalten und Bargeld gefordert haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Den Angaben zufolge schlug einer der Täter mit einer Bierflasche auf den Kopf des jungen Mannes.

Frankfurt/Main - Ein anderer habe einen Elektroschocker verwendet. Zudem soll die Gruppe den 24-Jährigen geschlagen und getreten haben, als er auf dem Boden lag. Die Wertsachen des Verletzten nahm die Gruppe laut Mitteilung an sich und floh. Eine Passantin rief die Rettungskräfte, die den Mann in ein Krankenhaus brachten. Die Polizei sucht nach den Tätern und bittet um Zeugenhinweise. dpa