Junger Mann stirbt an Folgen von Motorradunfall

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein 21-jähriger Mann ist fünf Tage nach seinem Motorradunfall bei Bad Sooden-Allendorf an seinen Verletzungen gestorben. Laut Mitteilung der Polizei Eschwege vom Dienstag war er am vergangenen Mittwoch auf der Landstraße zwischen den Stadtteilen Kammerbach und Dudenrode auf seinem Motorrad mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Er wurde noch an der Unfallstelle reanimiert und ins Krankenhaus gebracht.

Bad Sooden-Allendorf - Am Montagnachmittag starb der junge Mann. Die Autofahrerin war bei dem Unfall leicht verletzt worden. Der Unfallhergang muss noch ermittelt werden. dpa