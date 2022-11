Junger Mann stirbt bei Unfall auf Autobahn 5

Ein Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht steht an einer Unfallstelle. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Bei einem Unfall auf der Autobahn 5 nahe Butzbach am Dienstagmorgen ist ein 24-Jähriger gestorben. Der aus dem Kreis Gießen stammende Mann habe als Beifahrer in einem Kleintransporter gesessen, sagte ein Polizeisprecher in Gießen. Der 30-jährige Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Er war aus zunächst unbekannten Gründen einem Lastwagen aufgefahren.

Butzbach - Dessen Fahrer blieb unverletzt.

Die Autobahn wurde Richtung Frankfurt über drei Stunden lang voll gesperrt, der Verkehr staute sich auf einer Länge von etwa zehn Kilometern. Ein Sachverständiger wurde mit der Rekonstruktion des Unfalls beauftragt. dpa