Kabinett tagt auf dem Hessentag - Moor soll bewässert werden

Flaggen mit dem Wappen von Pfungstadt (l-r), dem Hessen-Löwen und die Flagge zum Hessentag wehen im Wind. © Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Das hessische Kabinett hat auf dem Hessentag in Pfungstadt seine traditionelle Kabinettssitzung abgehalten. Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und sein Stellvertreter, Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne), betonten die aus ihrer Sicht gute Position des Landes in allen Bereichen: „Hessen hat sich trotz der schweren Krisen auch in den vergangenen fünf Jahren dynamisch entwickelt und sticht im Vergleich der Länder deutlich positiv heraus“, sagten Rhein und Al-Wazir laut Mitteilung nach dem Ende der Sitzung.

Pfungstadt - Beispielhaft nannten Rhein und Al-Wazir Zukunftsprojekte beim Naturschutz. Eines davon liegt gleich um die Ecke des Hessentags: das Pfungstädter Moor. Es ist seit 1955 als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Durch Kultivierung gab es zuletzt starke Schwankungen beim Wasserstand. Nun soll es durch „Zuwässerung“ renaturiert werden. Ziel ist es, das noch vorhandene Niedermoor zu schützen. Längerfristig kann sich draus wieder ein großes Moorgebiet mit entsprechender Fauna und Flora entwickeln. Ein intakter Moorboden hat eine große Bedeutung als Kohlenstoffspeicher und trägt zur Verbesserung der Grundwassersituation im hessischen Ried bei. dpa