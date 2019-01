Städte und Gemeinden finden nur schwer Personal für Kitas

Auch manche Kita in der Region kämpft mit dem Personalmangel und gerät etwa durch Krankheitsfälle in Bedrängnis. Bei anderen wiederum sind alle Planstellen besetzt. Unsere Lokalredaktionen haben Beispiele gesammelt.

Offenbach

Auch die Offenbacher Kindertagesstätten leiden unter Personalmangel. Die im Sommer 2017 eröffnete Hafen-Kita beispielsweise sollte plangemäß von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr durchgehend geöffnet sein – das ist aufgrund fehlender Erzieher bis heute nicht möglich. Angaben des städtischen Eigenbetriebs Kindertagesstätten Offenbach (EKO) zufolge fehlten Offenbach im vergangenen Jahr insgesamt 60 Fachkräfte.

Seligenstadt

In den städtischen Einrichtungen gibt es derzeit keine Extrem-Situation. Aber die Stadtverordnetenversammlung befürwortete kürzlich einstimmig einen Antrag des Koalitionstrios SPD, FDP und FWS, nach dem sich der Magistrat auf dem Azubi-Markt nach geeigneten jungen Leuten umsehen soll. In Abstimmung mit Fachschulen für Sozialwesen und Trägern von Praxisstellen soll „Auszubildenden im Berufsfeld der Erzieher/innen über ergänzende freiwillige Förderungsvereinbarungen für die Dauer ihrer Ausbildung eine monatliche finanzielle Beihilfe von mindestens 300 bis höchstens 500 Euro als zinsloses Darlehen“ angeboten werden, sofern sie nach ihrer Ausbildung ein Arbeitsverhältnis mit einer Betreuungseinrichtung in Seligenstadt eingehen. Auch die kirchlichen und freien Träger sollen nach Möglichkeit in ein solches System eingebunden werden.

Dreieich

In der Stadt gibt es keine Einschränkungen der Öffnungszeiten. Aber obwohl sich auch Dreieich schwer tut, Personal zu rekrutieren, hat die Stadt schon Personal für Kitas gewinnen können, die derzeit noch im Bau sind. Die Erzieherinnen werden in anderen Kitas eingesetzt, bis die neuen Einrichtungen fertig sind. Rathaussprecherin Britta Graf: „Wir haben somit eine Mini-Reserve“.

Rodgau

Die rund 200 Erzieherstellen seien „bis auf eine oder zwei Stellen besetzt“, berichtet Sozialdezernent Michael Schüßler (FDP). Dabei seien die Gruppen um 15 Prozent besser besetzt als es das hessische Kinderförderungsgesetz vorgebe. Bei einer Häufung von Krankheitsfällen habe Rodgau in einzelnen Einrichtungen vorübergehend die Betreuungszeiten in Absprache mit den Eltern heruntergefahren.

So können Eltern das kindliche Selbstbewusstsein stärken Zur Fotostrecke

Dieburg

Die katholische Pfarrgemeinde St. Peter und Paul sucht gleich für drei Kitas Erzieherinnen bzw. Erzieher. Dafür hat sie über mehrere Wochen Anzeigen geschaltet. Gesucht wird Personal in Vollzeit, in Teilzeit, als Vertretungskraft, mal befristet, mal unbefristet – und in fast allen Fällen ab sofort. Die von den Johannitern betriebene Kindertagesstätte „Muggelburg“ wird in absehbarer Zeit deutlich wachsen. Ein Anbau der Betreuungseinrichtung an der Aubergenviller Allee soll 30 bis 50 neue Plätze schaffen, was die Einstellung von vier weiteren Erziehern nötig macht – und das auf einem angespannten Markt.

Mühlheim

Die Stadt hat immer mal wieder offene Stellen zu besetzen, findet aber nach den Angaben von Erster Stadträtin Gudrun Monat letzten Endes meist auch das passende Personal. Dennoch bestätigt Monat, der Mangel an ausgebildeten Fachkräften sei deutlich spürbar.

Klagen auf den Kita-Platz - aber wie? Zur Fotostrecke

Hanau

In Hanau sind in erster Linie freie Träger vom Personalmangel betroffen. So kam es zuletzt in der Großauheimer Kita Heilig Geist zu Betreuungsengpässen, sodass Gruppen geschlossen werden mussten. Die Stadt Hanau, größter Träger von Kindertagesstätten in der Brüder-Grimm-Stadt, half schließlich aus und stellte die Betreuung für alle Kinder sicher.