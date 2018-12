Karambolage auf der A7 - Autobahn stundenlang gesperrt

Bad Hersfeld - Wegen mehrerer Auffahrunfälle war die Autobahn 7 Richtung Norden am Freitagabend für zwei Stunden blockiert.

Es sei zwischen dem Hattenbacher Dreieck und Kirchheimer Dreieck innerhalb weniger Minuten zu insgesamt drei Unfällen mit acht Fahrzeugen gekommen, sagte eine Sprecherin der Polizei in Bad Hersfeld am Samstag. Zwei Personen seien dabei leicht verletzt worden. Laut Polizei hatten die Fahrer in stockendem Verkehr zu wenig Sicherheitsabstand gehalten und fuhren aufeinander auf. Die Unfallfahrzeuge blockierten die Fahrbahn in Richtung Kassel. Ein großes Problem sei die fehlende Rettungsgasse gewesen, sagte die Sprecherin. Nur mit Hilfe der Polizei seien die Retter zu den Verletzten gelangt. Der Gesamtschaden wird auf 45 000 Euro geschätzt. Infolge der Autobahnsperrung entstanden 13 Kilometer Stau. (dpa)

Rubriklistenbild: © dpa