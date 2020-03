Brand in Haus: Anwohner melden Feuer im Dachgeschoss

Mithilfe einer Drehleiter löschte die Feuerwehr den Brand in dem Abrissgebäude in Kassel.

In Kassel hat es im Dachgeschoss eines Gebäudes gebrannt. Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort, um das Feuer zu löschen.

Brand in Haus im Kasseler Stadtteil Fasanenhof

Feuerwehr Kassel rückte mit mehreren Einsatzkräften an

rückte mit mehreren Einsatzkräften an Anwohner hatten in der Nacht das Feuer bemerkt

Kassel - Ein Brand in einem leerstehenden Gebäude in Kassel musste in der Nacht zu Samstag (07.03.2020) von der Feuerwehr gelöscht werden. Etwa 30 Einsatzkräfte rückten mit mehren Fahrzeugen an. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.

Laut Einsatzleiter Matthias Schacht der Feuerwehr Kassel war der Brand in einem Abrissgebäude in der Straße "Am Fasanenhof" im gleichnamigen Stadtteil ausgebrochen. Anwohner bemerkten gegen 2.30 Uhr Flammen, die bereits aus dem Dachbereich drangen. Sie alarmierten die Feuerwehr.

Kassel: Brand in leerstehendem Wohnhaus "Am Fasanenhof" - Feuerwehr im Einsatz

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellten sie fest, dass es im Dachgeschoss des Gebäudes brannte. Das Feuer hatte sich außerdem bereits auf den Dachstuhl ausgebreitet.

Über eine Drehleiter wurde das Feuer von außen gelöscht. Im Inneren des Gebäudes war außerdem ein Trupp mit Atemschutz im Einsatz. Bei der Durchsuchung des Hauses, die parallel zu den Löscharbeiten lief, hat die Feuerwehr keine Personen vorgefunden. Das Feuer konnte nach etwa zwei Stunden vollständig gelöscht werden.

Brand in Kassel: Feuer im Dachstuhl eines Abrissgebäudes - Brandursache noch unklar

Bei dem Einsatz in der Straße "Am Fasanenhof" in Kassel waren etwa 30 Kräfte der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr Wolfsanger sowie des Rettungsdienstes vor Ort. Zur Höhe des Sachschadens kann derzeit noch keine Angabe gemacht werden.

Auch zur Ursache des Feuers gibt es noch keine Informationen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zu einem anderen Brand im Landkreis Kassel kam es in Wolfhagen. Dort hatte eine Lagerhalle gebrannt. Etwa 170 Einsatzkräfte waren vor Ort. Der Schaden ist riesig, ein Abriss drohte. Auch in einem Mehrfamilienhaus in Kassel hat es gebrannt. Die Polizei ging von Brandstiftung aus und suchte nach Zeugen

