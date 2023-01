Supermarkt auf Rädern: Einkaufs-Bus für Gemeinden in Nordhessen ab Frühjahr

Von: Caspar Felix Hoffmann

Die Deutsche Bahn und Rewe starten einen Supermarkt auf Rädern mit vollem Sortiment. Das Pilotprojekt in Nordhessen beginnt im Frühjahr.

Kassel – Die Deutsche Bahn und Rewe starten einen Supermarkt auf Rädern. Ab Frühjahr versorge der Einkaufs-Bus mehrere Gemeinden in Nordhessen mit frischen und regionalen Lebensmitteln, wie die Deutsche Bahn am Freitag (20. Januar) mitteilte. Mit dem Pilotprojekt wollen die Deutsche Bahn und Rewe die Nahversorgung in ländlichen Gebieten sichern. Auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin stellten beide Unternehmen den 18 Meter langen Bus erstmals vor. „Mit uns kommt der Supermarkt direkt vor die Haustür“, sagte Frank Klingenhöfer, ein Vorstand der Deutschen Bahn. „Der Einkaufs-Bus soll in ländlichen Gebieten eine alltagstaugliche Alternative zum Auto werden.“

Der Einkaufs-Bus komme jeweils zu festen Zeiten in mehrere Gemeinden der Landkreise Kassel, Schwalm-Eder und Waldeck-Frankenberg. Mit 700 verschiedenen Produkten entspreche das Angebot dem Sortiment eines regulären Supermarktes. Das Angebot reiche von frischem Obst und Gemüse über gekühlte Frischwaren und Tiefkühlprodukte bis hin zu Getränken und Kosmetik. Neben Fairtrade-Produkten bestehe das Sortiment zum großen Teil aus regionalen Waren mit den Qualitäts- und Herkunftszeichen „Geprüfte Qualität Hessen“ und „Bio aus Hessen“.

Die Deutsche Bahn und Rewe starten den Einkaufs-Bus für Gemeinden rund um Kassel. © Dominik Schleuter

Supermarkt auf Rädern geht zunächst in Nordhessen an den Start

„Mit dem rollenden Supermarkt gibt es ab März in verschiedenen Ortschaften rund um Kassel in Nordhessen eine neue, komfortable Einkaufsmöglichkeit“, sagte Priska Hinz, Hessische Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. „Das ermöglicht kurze Wege und macht das Leben im ländlichen Raum attraktiver.“

Für den Einsatz als Supermarkt sei der Bus umgebaut worden. Gegenüber einem regulären Linienbus sorgten unter anderem zusätzliche Klimaanlagen für einen angenehmen Einkauf. Mit hochleistungsfähigen Akkus könne der Markt bis zu acht Stunden ohne externe Stromversorgung betrieben werden. Der Einkaufs-Bus ist indes der nächste Schritt einer Kooperation von der Deutschen Bahn und Rewe. Im Jahr 2021 hat bereits ein Supermarktzug eine mobile Einkaufsmöglichkeit an zahlreiche Bahnhöfe gebracht. (cas)