Achtung, Glatteis: Amtliche Warnungen vom Wetterdienst in Nordhessen

Von: Florian Dörr

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat Warnungen für Nordhessen herausgegeben. Mehrere Kreise sind betroffen.

Offenbach am Main/Kassel – In Nordhessen kann es am Donnerstag (2. Februar) zu schwierigen Wetterverhältnissen kommen. Der Deutsche Wetterdienst hat amtliche Warnungen für mehrere Kreise ausgegeben. Die Warnungen sind zunächst bis zum Nachmittag (16 Uhr) gültig.

Glättegefahr in Teilen Nordhessens: Der DWD warnt. (Archiv) © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Warnung vor geringer Glätte: Diese Kreise in Nordhessen sind betroffen

Kreis und Stadt Kassel

Werra-Meißner-Kreis

Kreis Fulda

Kreis Waldeck-Frankenberg

Zuletzt warnte der DWD für Nordhessen vor Glätte, Frost, Windböen. (fd)