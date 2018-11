Festnahmen wegen Einbruch in Bunker 

Funken lösten Explosion aus

Fritzlar/Kassel - Nach der Explosion von Pyrotechnik in einem nordhessischen Bunker hat die Polizei sechs Verdächtige festgenommen. Die drei Männer und drei Frauen im Alter zwischen 25 und 26 Jahren sollen in fünf Bunker eingebrochen sein, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag.