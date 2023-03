Hessen: Hatschi! Heuschnupfen-Saison startet - das sollten Rad- und Autofahrer beachten

Von: Marvin Hinrichsen

In Hessen beginnt Ende März bei vielen Allergikern die Heuschnupfen-Saison. Dies bringt auch Gefahren im Straßenverkehr mit sich.

Kassel - Mit Beginn des Frühlings werden nicht nur die Tage länger und wärmer, auch die meisten Pflanzen blühen auf. Doch dies bedeutet für viele Allergiker, es geht wieder los: Niesen und tränende Augen. Ende März startet traditionell die Heuschnupfensaison. Der Pollenflug vieler Gräser und Getreidearten erschwert Betroffenen den Alltag.

Aufgrund von starken Allergiesymptomen kann es hinter dem Steuer zu Unaufmerksamkeiten kommen. Allergische Reaktionen sind in der Pollenzeit die Regel. In einer Mitteilung warnt der ADAC davor, die Aufmerksamkeit im Straßenverkehr und somit die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren.

Jetzt fängt sie für viele wieder an, die Zeit des Niesens und der tränenden Augen. © Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Hessen: Tipps bei Heuschnupfen - Allergiker-Zeit birgt Gefahren im Straßenverkehr

Zwar können Allergie-Attacken während des Autofahrens nicht komplett ausgeschlossen werden, dennoch gibt es nützliche Tipps, die dabei helfen, die Fahrt so angenehm wie möglich zu gestalten. Neuere Autos seien häufig serienmäßig mit einem Pollenfilter ausgestattet, wie der ADAC mitteilt. Damit dieser korrekt funktioniert, sollte der Filter regelmäßig gewechselt werden. Im Frühjahr und Sommer sollte möglichst darauf verzichtet werden, Fenster oder Schiebedach während der Fahrt zu öffnen.

Allein eine Sekunde die Augen beim Niesen zu schließen, führt mit dem Auto bei Tempo 50 zu einem 14 Meter langen Blindflug.

Häufiges Staubsaugen und feuchtes Abwischen der Flächen im Auto würde die Pollen im Wageninneren vermeiden. Jacken oder Mäntel sollten besser in den Kofferraum gelegt werden, damit sich die Pollen nicht an den Sitzbänken verteilen. Die Taschentücher sollten immer griffbereit in der Autotür, oder Mittelkonsole liegen. Beim Radfahren kann eine Sonnenbrille vor intensivem Pollenflug schützen.

„Wer besonders stark von Heuschnupfen geplagt ist, sollte sich im Frühjahr und Sommer online mithilfe der Daten des Deutschen Wetterdienstes oder der Stiftung ,Deutscher Polleninformationsdienst‘ über den regionalen Pollenflug informieren“, erklärt Oliver Reidegeld vom ADAC.

Hessen: Heuschnupfen-Saison beginnt - Vorsicht bei Medikamenten am Steuer

Vor der Einnahme von Medikamenten sollten Betroffene von Heuschnupfen immer Rücksprache mit ihrem Arzt halten und die Beipackzettel gewissenhaft lesen. Denn Arzneimittel könnten sich auf die Aufmerksamkeit und Verkehrstüchtigkeit auswirken. Die sogenannten Antihistaminika könnten laut Mitteilung zur Ermüdung führen, wodurch die Konzentrationsfähigkeit leidet.

Generell gilt: Wer sich nicht gut fühlt, sollte bei der nächsten Möglichkeit rechts ran fahren und sich ausruhen. So könnten gefährliche Situationen im Straßenverkehr vermieden werden. Erst dann sollten Betroffene die Auto- oder Fahrradfahrt fortsetzen. (Marvin Hinrichsen)

