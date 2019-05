Fliegerbombe in Kassel gefunden - Park abgesperrt

Die Fliegerbombe in Kassel liegt am Rande des Aueteichs (Großer Bassin).

Bombenalarm in Kassel: Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in der Kasseler Karlsaue entdeckt worden.

Kassel - Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes hätten den Sprengkörper am Montag bei Bodenuntersuchungen gefunden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen. Die Bombe soll im Bereich des Aueteiches liegen. Möglicherweise befänden sich im Umfeld weitere Fliegerbomben.

Bombe in Kassel: Park nahe der Fulda gesperrt

Der Park nahe der Fulda ist unbewohnt, in einigen Hundert Metern gibt es jedoch Gastronomie und ein Schwimmbad. Ein Sicherheitsbereich um den Fundort wurde abgesperrt. Für die Entschärfung am späten Nachmittag könnte das Gebiet vergrößert werden. Zuvor hatte die "Hessische/Niedersächsische Allgemeine" (HNA)* berichtet. Es soll sich nach Auskunft des Kampfmittelräumdienstes um eine englische Fünf-Zentner-Bombe mit 120 Kilo Sprengstoff handeln, die am Rande des Aueteichs (Großer Bassin) liegt. Für die Entschärfung der Bombe muss der Park weiträumig gesperrt werden.

Seit Jahresanfang hat der Kampfmittelräumdienst laut HNA rund um den Aueteich bereits mehrere kleine Stabbrandbomben entdeckt und unschädlich gemacht.

dpa/red

*hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.