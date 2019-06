Politik trauert um Walter Lübcke - Starb er durch einen Kopfschuss?

Nach dem überraschenden Tod von Walter Lübcke trauert die Politik um den Kasseler Regierungspräsidenten. Starb er durch einen Kopfschuss? Das LKA ermittelt.

Update, 3. Juni, 6.39 Uhr: Nach dem überraschenden Tod von Walter Lübcke trauert die Politik um den ehemaligen Kasseler Regierungspräsidenten. "Ich trauere um einen langjährigen Weggefährten", teilte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) über Twitter mit. Lübcke sei ein bodenständiger Mensch gewesen, der sich mit Weitblick und ganzer Kraft für die Menschen in Nordhessen eingesetzt habe. "Meine Gedanken und mein Mitgefühl sind bei seinen Angehörigen", erklärte Bouffier.

Auch die Grünen, Koalitionspartner der CDU in Hessen, trauern: "Für uns alle ist das ein Schock", sagte der Vorsitzende der Landtagsfraktion, Mathias Wagner, am Sonntag. "Walter Lübcke war ein Netzwerker über die Parteigrenzen hinweg."

Für Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) ist der Tod Lübckes ein "irrer Verlust für die Region". Auf Instagram schrieb er: Lübcke sei die idealtypische Verkörperung eines Nordhessen gewesen: "fleißig, bodenständig, zuverlässig." Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) trauert um einen "Weggefährten, Freund, Politiker und Familienvater".

Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke offenbar durch Kopfschuss getötet

Erstmeldung, 2. Juni, 20.53 Uhr: Kassel/Wiesbaden - Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke ist am Sonntag überraschen gestorben. Noch ist vieles unklar, das hessische Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen. Darüber, in welche Richtung die Untersuchungen gehen, wollten weder die zuständige Staatsanwaltschaft noch das LKA Auskunft geben.

Laut eines Medienberichts der HNA wurde Lübcke am Sonntag tot im Garten seines Wohnhauses* in Wolfhagen-Istha aufgefunden. Nach sicheren Informationen der HNA wies Lübcke am Kopf eine Schusswunde auf. Eine Waffe wurde nicht gefunden. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Am Sonntag kreiste fast den ganzen Tag ein Polizeihubschrauber über Lübckes Anwesen, der Bereich um das Wohnhaus wurde weiträumig abgesperrt.

Staatsanwaltschaft und LKA halten sich bedeckt – Nähere Informationen am Montag

Die Staatsanwaltschaft kündigte an, am Montag nähere Informationen an die Öffentlichkeit zu geben.

Eine Rolle könnte nach Informationen der HNA auch ein Mann spielen, den Walter Lübcke womöglich im Umfeld der derzeitigen Kirmes unweit seines Wohnhauses in Istha getroffen haben soll. Das Landeskriminalamt in Wiesbaden wollte am Sonntag zu den Ermittlungen keine Auskünfte geben. Auch die federführende Kasseler Staatsanwaltschaft schwieg.

Walter Lübcke war ein Mann der klaren Worte – Seit zehn Jahren Regierungspräsident

Dr. Walter Lübcke wurde 65 Jahre alt. Seit zehn Jahren stand der Christdemokrat an der Spitze des Kasseler Regierungspräsidiums. Offiziell hatte seine Dienstzeit am 31. März geendet. Doch auf Wunsch des hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier hatte er verlängert.

Walter Lübcke war promovierter Wirtschaftswissenschaftler. Er galt als bodenständiger Macher und Mann des klaren Wortes.

Er selbst sagte einmal über sich, er sei „Generalist“. Seine Mitarbeiter hätten es ihm leicht gemacht. Er wisse, dass er sich auf sie verlassen könne. Seine Bilanz als Regierungspräsident lautete: „Es waren zehn gute Jahre. Dr. Walter Lübcke hinterlässt Ehefrau und zwei erwachsene Söhne.

red/msb/chw

Lesen Sie auch

Tote und Schwerverletzte bei Unfällen auf Hessens Straßen am Wochenende: Drei Motorradfahrer sind am Wochenende bei Verkehrsunfällen in Hessen ums Leben gekommen. Mehrere Menschen wurden teils lebensgefährlich verletzt - darunter auch Kleinkinder.

Polizei findet Verletzten auf der Straße – die Blutspur führt zum mutmaßlichen Tatort: In Limburg haben Polizisten in der Nacht einen Mann mit einer Verletzung am Oberschenkel aufgegriffen. Die Blutspur führte die Beamten an den Tatort.

*hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.