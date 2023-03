Kasselerin begeistert auf Instagram Hunderttausende mit ihrer Ordnung

Izela Lange aus Kassel begeistert massenweise Menschen in den sozialen Medien mit ihrer Ordnung. © Izela Lange

Izela Lange aus Kassel ist in den sozialen Medien bekannt für ihre Tipps zu Ordnung, Motivation und Mindset. Möglich war das vor allem dank Corona.

Kassel - „Sei dir wichtig“, „Waschmaschine Blitzreinigung“, „Mindset und Ordnung“ – so heißen Videos auf dem Instagram-Account von Izela Lange aus Kassel. Wer Tipps sowohl für Ordnung im Haushalt als auch Ordnung für die Seele sucht, der ist auf ihrem Profil richtig. Und dafür lieben sie auf Instagram und TikTok Hunderttausende. Sie verfolgen täglich, wie die 38-Jährige ihren Alltag in den sozialen Medien teilt.

Ihr Content scheint einen Nerv zu treffen. Auf Instagram folgen Lange 270.000 Menschen, ihr meistgesehenes Video auf TikTok wurde 2,7 Millionen Mal abgespielt. Doch was genau reizt diese ganzen Menschen so am Leben der Vierfach-Mama? „Es geht um die Frage, wie man einen nicht ganz kleinen Haushalt gut organisiert, Ordnung schafft und Ordnung hält. Ich gewähre dafür einen Einblick in mein eigenes Leben, nicht in das meiner Kinder und öffne meine Tür zu einem bewusst gewählten, geschützten Bereich“, erklärt die Influencerin im Interview mit der HNA. Durch diese Nahbarkeit sei die Verbindung zwischen ihr und ihren Followern stärker als beispielsweise bei anderen Ordnungs-Coaches, die nicht ihr eigenes Leben, sondern ihre Projekte bei Kunden zeigten.

Influencerin aus Kassel: Izela Lange macht vor, wie Ordnung geht

Außerdem spreche eine bestimmte Kombination von Themen viele Nutzer an: „Ich habe gemerkt, dass das Interesse sehr groß ist, wenn ich über innere Ordnung spreche. Wenn es um Selbstbewusstsein, innere Stärke und Stabilität geht. Deshalb verknüpfe ich innere und äußere Ordnung auf dem Account. Das eine hängt mit dem anderen zusammen.“ Der Unterschied zu anderen Profilen sei somit, dass es nicht ausschließlich um Haushalts- und Ordnungstipps gehe, sondern auch um die mentale Ebene. Die Theorie: Die äußere Ordnung hat Einfluss auf die innere. Viele Menschen fühlen sich wohler, wenn es um sie herum ordentlich und sauber ist und es motiviert sie, am Ball zu bleiben. Deshalb werde Lange von Followern auch „Sinnfluencerin“ genannt.

Doch wie kam Izela Lange dazu, hauptberuflich hilfreiche Videos aus den eigenen vier Wänden zu posten? Zuvor hatte sie einige Jahre lang einen Stoffladen in der Kasseler Innenstadt. Ihr Unternehmen inklusive Onlineshop und Nähschule überlebte allerdings die Corona-Pandemie nicht. Während der Pandemie ist die sechsköpfige Familie in ihr Eigenheim gezogen und Lange entschied sich, auf Instagram zu zeigen, wie sie die Schränke im neuen Haus einräumt. „Das ist so gut angenommen worden, weil viele in der Situation waren: Ich bin zu Hause und brauche angesichts von Homeschooling, Homeoffice und zu Hause eingesperrt sein eine neue Struktur, einen anderen Tagesablauf“, mutmaßt die 38-Jährige.

Izela Lange aus Kassel: „Schon in der Grundschule meine Kleidung nach Farben sortiert“

Das Interesse an Sauberkeit und Ordnung habe sie schon als Kind gehabt, sagt die gelernte medizinische Fachangestellte: „Meine Mama erzählt immer, dass ich schon in der Grundschule meine Kleidung im Schrank nach Farben sortiert habe und abends alles in der Reihenfolge, wie ich es morgens anziehe, herausgelegt habe.“ Sie habe schon immer gern für eine Umgebung gesorgt, in der sie sich selbst wohlfühlen kann.

„Ich merke an meinen Followern: Wenn sie einige Tipps von mir umsetzen, sparen sie viel Zeit, weil sie nicht suchen müssen. Und sie sparen Geld, weil sie genau wissen, dass da noch eine Packung Batterien ist und sie und sie nichts doppelt kaufen“, beschreibt Izela Lange die Unterschiede, die sich bemerkbar machen können. Ihre Top drei Tipps:

Tipps für innere und äußere Ordnung von Izela Lange aus Kassel

1. „Kein Gang umsonst: Gehe ich aus dem Wohnzimmer in die Küche und mein leeres Glas steht da, nehme ich es mit und stelle es in die Spülmaschine.“

2. „Gib allen Dingen einen festen Platz, damit du genau weißt, wo du es findest und keine Zeit mit Suchen verlierst.“

3. „Gleiches zu Gleichem: Dinge ähnlicher Art sollten zusammen aufbewahrt werden.“

Außerdem helfe es, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, wie viel man wovon besitzt. Beispiel: Alle Weihnachtsdeko oder alles an Kleidung auf einen Haufen packen, was man besitzt. Wenn einem das Ausmaß des eigenen Besitzes bewusst werde, sei es leichter, sich von Dingen zu trennen und sie beispielsweise zu verkaufen oder zu spenden.

Wie inspirierend ihre Follower Izela Langes Inhalte finden, spiegelt sich in den Kommentaren unter ihren Beiträgen wider:

„Mein innerer Monk weint vor Freude 😂“

„Scheiße ist das geil! So aufgeräumt! Wie geht das? Bleibt das so? 🤣🤣🤣 kann ich dich mieten?“

„Ein Traum❤️Was liebe ich deine Ordnung 🙏🙏🙏“

„Was für ein tolles Reel. Großartig! Genau so ist es und nicht anders.“

„Mir gehts es tatsächlich auch so, wenn die äußere Ordnung nicht stimmt, stimmt die innere auch nicht 🥴“

„Liebe Izela, der Text geht mitten ins Herz! Es hat mich getroffen, wo es besonders weh tut! (...) Ich bewundere deinen Mut und deine Art!!!“

