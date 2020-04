Männer mit OP-Masken überfallen Einkaufsmarkt: Zwei Frauen mit Waffen bedroht

Bei einem Überfall in Kassel haben die Täter zwei Frauen mit Waffen bedroht. Die Polizei sucht Zeugen und veröffentlicht eine Täterbeschreibung.

Raubüberfall in Kassel: Zwei maskierte Männer sind in einen Einkaufsmarkt im Stadtteil Oberzwehren eingedrungen und haben dort zwei Mitarbeiterinnen mit einer Schusswaffe bedroht. Wie die Polizei berichtet, drangen die Täter am Dienstag (28.04.2020) durch eine Hintertür gegen 19 Uhr in den Einkaufsmarkt ein.

Überfall in Kassel: Täter drohten Frauen mit Waffen und dirigierte sie ins Marktleiterbüro

Die Täter trafen im Markt zwei Mitarbeiterinnen an, die den Laden gerade schließen wollten. Sie bedrohten die beiden Frauen mit Schusswaffen und dirigierten sie ins Büro des Marktleiters. Dort zwangen die Täter die Bediensteten zur Öffnung des Tresors und zur Herausgabe der Tageseinnahmen des Markts.

Wie viel Bargeld die Täter stehlen konnten, steht derzeit noch nicht fest. Wie die Polizei Kassel mitteilt, flohen sie nach der Tat in eine unbekannte Richtung. Die sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen führten zu keinem Ergebnis. Deshalb wenden sich die Beamten nun an die Bevölkerung für Zeugenhinweise.

Überfall in Kassel: Polizei veröffentlicht Beschreibung - Täter trugen OP-Masken

Beide Täter sollen laut der Beschreibung männlich gewesen sein. Der erste Täter trug eine schwarze Kapuzenjacke, einen grauen Kapuzenpullover und eine schwarze Wollmütze. Außerdem hatte er weiße Turnschuhe, eine graue Jogginghose und weiße Einweghandschuhe an.

Der zweite Täter trug eine dunkelblaue Jacke mit Kapuze, eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen, schwarze Turnschuhe und schwarze Handschuhe. Unter der Jacke trug er zudem eine blaue Baseballkappe. Er hatte einen schwarzen Rucksack mit schwarzer Schnalle in der Mitte dabei. Beide Täter trugen außerdem blaue Masken, sogenannte OP-Masken, teilt die Polizei mit.

Zeugen, die etwas gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizei Kassel unter 0561/9100.

Überfall in Kassel: Personen mit Waffe bedroht - Weitere Fälle in der Region

Ein Lebensmittelmarkt in Kassel in der Ihringshäuser Straße wurde ebenfalls überfallen. Der Täter bedrohte einen Mann mit einer Schusswaffe. Ein zweiter Täter hat laut Polizei vor dem Geschäft gestanden.

In Fuldatal-Ihringshausen hat ein Mann eine Kassiererin eines Supermarkts mit einer Waffe bedroht. Da die Kassiererin ihm kein Bargeld aushändigen konnte, flüchtete der Täter allerdings ohne Beute.

Von Michaela Schaal