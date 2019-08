Verdacht auf Tötungsdelikt in Kassel: Polizei findet leblosen Mann in Wohnung

Am Freitagabend, 2. August, hat die Polizei einen Toten in einer Wohnung in Kassel-Oberzwehren gefunden. Die Beamten nahmen einen 56-jährigen Tatverdächtigen fest.

Am späten Abend gegen 23.15 Uhr wurde der Polizei in Kassel mitgeteilt, dass es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Brückenhofstraße im Stadtteil Oberzwehren zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei.

Die Beamten fanden beim Eintreffen am Einsatzort auf dem Boden des Wohnzimmers einen auf dem Bauch liegenden leblosen Mann vor. Bei einer ersten Untersuchung stellten die Polizisten Stichverletzungen am Oberkörper fest. Auch zwei Messer, die als Tatwaffen in Frage kommen, wurden gefunden.

Motiv für Tat in Kassel ist noch unklar

Der 56-jährige Bewohner der Wohnung, der zuvor den Beamten nach Klingeln und Klopfen die Tür geöffnet hatte, ließ sich widerstandslos festnehmen. Laut Polizei lebte der Mann alleine in der Wohnung.

Die Identität des ca. 50 Jahre alten Opfers sowie die Motive der Tat sind bisher noch unklar. Der 56-jährige verweigert weiterhin jegliche Aussagen, teilt die Polizei mit. Seine Vorführung beim Haftrichter ist für den heutigen Samstag, 3. August, geplant.

Erst vor wenigen Tagen gab es in Kassel-Niederzwehren ebenfalls ein Tötungsdelikt. Der Tatverdächtige in diesem Fall sitzt inzwischen in U-Haft.

