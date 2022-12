Mann aus Kassel vermisst: Polizei bittet dringend um Hinweise

Von: Sarah Neumeyer

Ein Mann aus Kassel wird vermisst. © Fotomontage: Polizei Kassel/dpa

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Vermissten aus Kassel. Der 44-jährige Mann ist seit Samstagnachmittag verschwunden.

Kassel – Ein Mann aus Kassel wird seit Samstagnachmittag (31. Dezember) vermisst. Wie die Polizei mitteilt, ist Nawien S. auf medizinische Hilfe angewiesen.

Der 44 Jahre alte Mann kommt aus dem Kasseler Stadtteil Oberzwehren. Die Polizei hat eine Personenbeschreibung veröffentlicht und bittet um Hinweise.

Vermisst in Kassel: Polizei veröffentlicht Personenbeschreibung

Der Vermisste aus Kassel wird wie folgt beschrieben:

Er ist 1,80 Meter groß.

Er trug zuletzt einen grauen Wintermantel, einen roten Pullover, blaue Jeans, braune Stiefel und eine dunkle

Schiebermütze.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Kassel unter der Telefonnummer 0561-9100 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Am 1. Weihnachtsfeiertag wurde ebenfalls ein Mann aus Kassel vermisst. In seinem Fall hat die Polizei gute Neuigkeiten. (sne)