Kassel wählt einen neuen Oberbürgermeister

Gut 145.000 Kasselerinnen und Kasseler sind am Sonntag zur Wahl ihres künftigen Stadtoberhaupts aufgerufen. Die Wahllokale sind von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Ins Rennen gehen sechs Kandidatinnen und Kandidaten.

Kassel - Der amtierende Oberbürgermeister Christian Geselle strebt eine zweite Amtszeit an. Der SPD-Politiker tritt nach parteiinternen Streitigkeiten als unabhängiger Kandidat an. Mit Isabel Carqueville haben die Sozialdemokraten eine eigene Bewerberin nominiert. Für die CDU kandidiert die frühere hessische Justiz- und Wissenschaftsministerin Eva Kühne-Hörmann. Für die Grünen, die bei der letzten Kommunalwahl in der nordhessischen Stadt stärkste Kraft wurden, geht Sven Schoeller ins Rennen. Ebenfalls zur Wahl stehen Violetta Bock (Die Linke) sowie Stefan Käufler (Die Partei).

Sollte im ersten Wahlgang niemand die erforderliche absolute Mehrheit bekommen, entscheidet eine Stichwahl am 26. März zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen. dpa