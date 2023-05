Katze in schlechtem Zustand in Kassel gefunden – im Tierheim muss sie von ihrem Leid erlöst werden

Von: Jacob von Sass

Innerhalb kurzer Zeit werden im Kasseler Tierheim Wau-Mau-Insel zwei Katzen abgegeben. Beide sind so krank, dass sie eingeschläfert werden müssen.

Kassel – Bei diesem Anblick wird einem schwer ums Herz: Eine kleine Katze liegt komplett erschöpft auf einem Handtuch und zeigt kaum noch Reaktionen. Genau so ein Bild postete kürzlich das Tierheim Wau-Mau-Insel aus Kassel und das nicht ohne Grund. Das offensichtlich hilfsbedürftige Tier wurde völlig verwahrlost beim Tierheim abgegeben. Leider kam jede Hilfe zu spät und die Katze musste kurz nach ihrer Ankunft im Tierheim eingeschläfert werden.

Die Frau, die das arme Tier zur Wau-Mau-Insel gebracht hatte, hatte die Katze 24 Stunden zuvor gefunden. Obwohl es der Katze sichtlich schlecht ging, wartete die Frau ab, da sie etwaige Kosten für eine Behandlung fürchtete. Eine Tierklinik habe sie eigenen Angaben zufolge auf die möglichen Kosten hingewiesen. Auf Facebook stellt die Wau-Mau-Insel klar: „Das ist nicht korrekt. Man hätte der armen Katze viel Leid ersparen können. Leider kam in diesem Fall jede Hilfe zu spät und sie musste erlöst werden.“

Die abgegebene Katze zeigte kaum noch Reaktionen und musste von ihrem Leid erlöst werden. © Screenshot Facebook Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Kasseler Tierheim trauert: Zwei tragische Schicksale in kurzer Zeit

Leider war die kleine Katze nicht der einzige Trauerfall im Kasseler Tierheim in den vergangenen Tagen. Auch der zwölfjährige Kater Mitja musste in einer Tierarztpraxis in Gudensberg eingeschläfert werden. Er wurde kurz zuvor von dem Tierheim in Obhut genommen, da sich sein Besitzer nicht um ihn gekümmert hatte. Bei dem alten Kater hatten sich große Karzinome an den Nieren gebildet, die auch schon die Lunge befallen hatten. Da der Kater vermutlich entsetzliche Schmerzen litt, entschied sich das Tierheim für die Einschläferung. „Unsere Herzen sind sehr schwer und wir sind traurig. Der einzige Trost für uns ist, dass du nun nicht mehr leiden musst. Wir hätten so gerne mehr für dich getan“, so das Tierheim Wau-Mau-Insel auf Facebook.

Das Tierheim Wau-Mau-Insel in Kassel trauert um den Kater Mitja. © Screenshot Facebook Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

In den sozialen Medien bewegte das traurige Schicksal von Kater Mitja die Gemüter. So schrieb Facebook-Nutzerin Silvia Koch: „Gute Reise, kleiner Engel. In der Nacht ist ein Sternchen für dich aufgegangen.“ Auch Julia Froh kommentierte betrübt: „Es macht mich sehr traurig, dass Mitja so leiden musste. An das Team der Wau-Mau-Insel großen Dank, dass ihr euch immer wieder so toll für die Tiere einsetzt und wirklich alles Erdenkliche möglich macht.“

Wenn man selbst ein krankes Tier findet, solle man laut Tierheimleiter Karsten Plücker am besten die Tierklinik in Kaufungen aufsuchen - wenn die Wau-Mau-Insel geschlossen hat. Die Klinik habe rund um die Uhr geöffnet. Plücker sagt: „Außerdem müssen die Finder keine Angst haben, dass sie auf Behandlungskosten sitzen bleiben. Notfälle werden immer von der Gemeinde übernommen.“ (Jakob von Sass)

