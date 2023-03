Katholiken schließen Reformprojekt Synodaler Weg ab

Eine Frau steckt dem Synodalkreuz ein rotes kleines Kreuz an. © Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Seit 2019 ringen die deutschen Katholiken um Reformen. Jetzt muss sich bei einer dreitägigen Konferenz in Frankfurt entscheiden, ob sie dabei zumindest einen Achtungserfolg verbuchen können.

Frankfurt/Main - In Frankfurt/Main beginnt heute die fünfte und letzte Synodalversammlung der deutschen Katholiken zur Erneuerung der Kirche. Damit soll das seit 2019 laufende Reformprojekt Synodaler Weg vorerst abgeschlossen werden. Angestrebt werden weitreichende Reformen in den vier Bereichen Stellung der Frau, Umgang mit Macht, Sexualmoral und Pflichtzölibat der Priester. Der Vatikan machte jedoch deutlich, dass er eine solche Erneuerung ablehnt.

In der Synodalversammlung sind 230 Menschen aus dem gesamten katholischen Leben in Deutschland vertreten. Bis Samstag wollen sie über die Reformvorschläge diskutieren und abstimmen. Dabei geht es zum Beispiel um den priesterlichen Segen für homosexuelle Paare oder ein Mitspracherecht der Gläubigen bei der Bischofswahl. Allerdings kann kein Beschluss gefasst werden, wenn nicht wenigstens zwei Drittel der 67 deutschen Bischöfe zustimmen. Und dies gilt in vielen Punkten als unsicher. dpa