Wegen Katze: Länderübergreifender Polizeieinsatz nach mutmaßlicher Entführung

Von: Florian Dörr

In Mittelhessen verschwindet eine Katze. Doch Zeugen geben der Besitzerin den entscheidenden Hinweis. Eine Befreiungsaktion durch die Polizei ist die Folge.

Diez - Länderübergreifende Polizeieinsätze schaffen es häufig in die Schlagzeilen. Oft geht es dabei um Bandenkriminalität, Wirtschaftsvergehen oder Internetstraftaten. Am Montag (17. April) war die Lage eine andere: Polizisten aus Hessen und Rheinland-Pfalz durchsuchten gemeinsam eine Wohnung in Diez (Rhein-Lahn-Kreis) und befreiten eine mutmaßliche entführte Katze.

Was war passiert? Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten am Sonntagnachmittag informiert, dass besagte Katze gestohlen worden war. Dies soll sich wie folgt abgespielt haben: Am Dienstag der vergangenen Woche hatte eine bis dato unbekannte Frau in Elz (Kreis Limburg-Weilburg) eine Katze in ein Auto gelockt und war anschließend mit dem Tier im Schlepptau davongefahren. Mehrere Zeugen sollen den Vorfall beobachtet haben.

Katze in Mittelhessen entführt - Hinweis führt zu Polizeieinsatz

Die Polizei konnte die Katze in Diez (Rhein-Lahn-Kreis) befreien. (Symbolbild) © Vladimir Godnik/Imago

Kurz darauf muss die eigentliche Halterin der Katze den Verlust unter anderem auf der Tier-Plattform „Tasso“ gemeldet haben. Die Folge: Mehrere Hinweise gingen bei ihr ein, wo sich das vermisste Tier befinden könnte. Unter anderem ein entscheidender am Montagmorgen: „In einem großen Mehrfamilienhaus in Diez wurde eine Katze am Fenster gesichtet, die dort zuvor noch nicht gesehen wurde“, erklärt die Besitzerin gegenüber dem HR. Sie machte sich auf den Weg nach Diez, entdeckte dort das von Zeugen beschriebene Auto der mutmaßlichen Entführerin - und alarmierte die Polizei.

Die Beamten aus Limburg begaben sich gemeinsam mit der Diezer Polizei - und ausgerüstet mit einem Duchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts - zu der ausgemachten Wohnung. Dort konnten sie die vermisste Katze „sicherstellen“, wie es in der Meldung der Polizei heißt. Das Tier wurde der Halterin übergeben. Auf die mutmaßliche Entführerin wartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

