Katze überquert Fahrbahn: Kontrollverlust über Wagen

Ein Blaulicht und eine LED-Anzeige leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Eine offenbar von einer Katze ausgelöste Kettenreaktion hat zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten und sechsstelligem Schaden im mittelhessischen Gießen geführt. Ein 18 Jahre alter Autofahrer war in der Nacht zum Freitag unterwegs, als das Tier plötzlich quer über die Fahrbahn lief, wie die Polizei mitteilte. Der 20 Jahre alte Beifahrer habe laut gerufen und den 18-Jährigen dadurch offenbar so sehr erschreckt, dass er das Gas- mit dem Bremspedal verwechselte.

Gießen - Die Folge: Er verlor die Kontrolle über seinen Wagen, fuhr über einen Bordstein und Grünstreifen und kollidierte mit einer Hauswand.

Die jungen Männer wurden laut Polizei leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Während das Auto nur noch „Schrottwert“ habe, sei die Hauswand intakt geblieben. Allerdings seien Risse an dem Fachwerkhaus entstanden und ein Statiker müsse es nun untersuchen. Die Beamten schätzten den Sachschaden auf rund 100.000 Euro. Katze konnte weiterlaufen - sie war letztlich nicht am Unfall beteiligt. dpa