Katzen-Crash: Autofahrerin stoppt auf Bahngleisen

Ein Bild zum Unfall in Butzbach.

Butzbach - Eine Autofahrerin hat bei einem Ausweichmanöver vermutlich Gas und Bremse verwechselt und ist mit ihrem Wagen auf Bahngleisen gelandet.

Zu einem eher ungewöhnlichen Unfall kam es am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr am Bahnhof in Butzbach. Wie die Polizei heute mitteilte, wollte die 54-Jährige wegen mehrerer Katzen auf der Fahrbahn abbremsen. Nachdem sie die Fußpedale verwechselt hatte, fuhr der Pkw geradeaus über den Einmündungsbereich der Straße, durchbrach den Bauzaun auf der gegenüberliegenden Straßenseite, überfuhr einen Schaltkasten der Bahn und kam auf den Gleisen der Bahnstrecke Gießen-Frankfurt zum Stehen.

Sie und die Katzen blieben unverletzt. Am Auto entstand mit rund 45.000 Euro ein Totalschaden. Wie hoch der weitere Schaden ist, steht noch nicht fest, er wird sich auf mindestens weitere 10.000 Euro belaufen. Für die Bergungsarbeiten musste der Zugverkehr kurzzeitig unterbrochen werden. (dr/dpa)