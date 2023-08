Katzenbaby in Regentonne ertränkt – Drei weitere entkräftet und „total verstört“

Ein Landwirt aus dem Kreis Gießen will vier Katzenbabys in einer Regentonne ertränken. Passanten greifen ein. Doch für ein Tier kommt die Hilfe zu spät.

Gießen – Drei Kätzchen werden im Tierheim Gießen versorgt, eins ist gestorben. Passanten haben am Montag in der Nähe eines Bauernhofs im Landkreis beobachtet, wie ein Landwirt vier Katzenbabys in einer Regentonne ertränken wollte. Nachdem er die Tiere ins Wasser geworfen hatte, blieb er noch eine Weile neben der Tonne stehen und hielt den Deckel zu. Als die Passanten einschritten, war ein Kätzchen bereits tot. Die anderen wurden ins Tierheim Gießen gebracht.

Dort werden die etwa vier bis fünf Wochen alten Welpen nun aufgepäppelt. Nach einem ersten Check sind sie nicht in Lebensgefahr, aber völlig entkräftet. »Außerdem sind sie total verstört. Normalerweise werden Katzenwelpen erst viel später von der Mutter getrennt«, sagt Tierheimleiterin Hannah Wern. Da die ausgehungerten, dünnen Tierchen jedoch schon eine kleine Portion mit großem Appetit gefressen haben, sind die Tierschützer zuversichtlich.

Katzenelend im Karton: Mit durchnässtem Fell und völlig verstört kamen die Kätzchen im Tierheim Gießen an. © Red

Katzenbaby im Landkreis Gießen ertränkt – Strafanzeige wegen Tierquälerei

Der Tierschutzverein hat das Veterinäramt eingeschaltet, das diesem Fall von Tierquälerei nachgehen wird. Zudem hat der Verein bei der Polizei Strafanzeige erstattet. Für die empörten Tierschützer ist der Vorfall ein Anlass, um erneut auf die Notwendigkeit der Kastrationspflicht für Katzen hinzuweisen. Diese könne dazu beitragen, die Katzenflut einzudämmen, sagt Vereinsvorsitzende Astrid Paparone. Sie ist verärgert darüber, dass bislang nur drei Kommunen im Landkreis dem dringenden Appell zur Einführung der Kastrationspflicht für Katzen gefolgt sind. In Heuchelheim, Buseck und Reiskirchen gibt es eine solche Pflicht. »Alle anderen haben leider auf einer Sitzung im vergangenen Jahr kein Interesse gezeigt«, bedauert Paparone. Sie sagt: »Wir fühlen uns im Stich gelassen.«

Die Stadt Gießen unterstützt das Tierheim neuerdings bei der Versorgung und Kastration verwilderter Katzen, dies sei eine große Entlastung, betont die Vorsitzende. Das Problem der immer größer werdenden Katzenpopulationen löse diese Hilfe jedoch nur bedingt.

Rund 100 junge Katzen in diesem Frühjahr im Tierheim Gießen abgegeben

Jedes Jahr werden viele junge Katzen im Tierheim abgegeben, in diesem Frühjahr waren es laut Wern etwa 100 Tiere. Die Versorgung inklusive Entwurmung und Impfung verschlingt große Summen. Außer Hauskatzen, die sich unkontrolliert vermehren, gibt es in Stadt und Landkreis Gießen auch zahlreiche verwilderte Katzen. Diese werden von ehrenamtlichen Helfern eingefangen und nach der Kastration wieder an den Futterstellen ausgesetzt. (Christine Steines)

Derweil befindet sich auch Fritz – ein junger Dobermann-Rüde – nun in Obhut des Gießener Tierheims. Anonyme Finder gaben an, den Hund im Wald entdeckt zu haben.