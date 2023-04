Kein Drei-Sterne-Restaurant in Hessen

Teilen

Wieder keine drei Sterne in Hessen: In der neuen Ausgabe des Restaurantführers Guide Michelin 2023 trägt kein Gourmet-Tempel landesweit diese höchste Auszeichnung. Bundesweit können in diesem Jahr zehn Restaurants mit der höchsten Auszeichnung des Gourmetführers für sich werben.

Frankfurt - Bei den Zwei-Sterne-Lokalen behaupteten sich das „Gustav“ und das „Lafleur“ in Frankfurt. Das sind den Gastro-Inspektoren des Guide Michelin zufolge landesweit die einzigen beiden Häuser. Zum Vergleich: Bayern kommt auf 13, Baden-Württemberg auf 10.

Mit dem „bidlabu“ in Frankfurt und dem „Marburger Esszimmer“ konnten sich zwei Restaurants neu mit einem Stern schmücken. Damit sind derzeit 18 Gourmet-Tempel in Hessen mit einem Stern veredelt. Das „Français“ in Frankfurt verlor seinen Stern.

Insgesamt gibt es in Deutschland nun 334 Sternerestaurants. Darunter sind in diesem Jahr ein neues Drei-Sterne-Restaurant, acht neue Zwei-Sterne-Häuser und 34 Restaurants mit einem Stern. dpa