Kein Klärwerk in Hessen speziell für Spurenstoffe gerüstet

Teilen

Ein Detail eines Belebungsbeckens in einem Klärwerk. © Corinna Schwanhold/dpa/Archivbild

In Hessen hat bislang noch kein Klärwerk eine sogenannte vierte Reinigungsstufe, mit der beispielsweise Spurenstoffe eliminiert werden können. Bei drei Klärwerken sei eine solche Anlage derzeit im Bau, erklärte das Umweltministerium in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage der FDP-Landtagsfraktion. Dies seien die kommunalen Kläranlagen in Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau), Bickenbach (Kreis Darmstadt-Dieburg) sowie die Anlage der Firma Merck in Darmstadt.

Wiesbaden - In fünf weiteren Kommunen werde der Betrieb einer vierten Reinigungsstufe im Klärwerk derzeit geprüft.

Zu Spurenstoffen zählen unter anderem Arzneien, Wasch- und Reinigungsmittel, Kosmetika oder Hormone. Sie gelangen vor allem mit dem Abwasser in die Kläranlagen. dpa