Kein Tarifvertrag: Zehn Jahre Streik bei Amazon in Bad Hersfeld - ohne Erfolg

Von: Niklas Hecht

Bei Amazon in Bad Hersfeld wird gestreikt. © dpa/Archiv

Seit zehn Jahren organisiert Verdi Streiks an den deutschen Amazon-Standorten, darunter in Bad Hersfeld. Einen Tarifvertrag lehnt das US-Unternehmen kategorisch ab.

Bad Hersfeld - Verdi ist so stark wie lange nicht. Seit Monaten hält die Gewerkschaft das Land mit ihren Streiks in Atem. Ob am Flughafen, in der Pflege, im Einzelhandel oder im öffentlichen Personennahverkehr: Wenn Verdi streikt, stehen Rollbänder, Patientenbetten, Straßenbahnen und Busse in Deutschland still. Und das nicht ohne Erfolg. Nach monatelangen bundesweiten Warnstreiks einigte sich die Gewerkschaft mit Bund und Kommunen zuletzt auf einen neuen Tarifabschluss im öffentlichen Dienst. Die rund 2,5 Millionen Beschäftigten bekommen angesichts der hohen Inflation künftig deutlich mehr Geld. „Wir sind den Gewerkschaften so weit entgegengekommen, wie wir es in schwieriger Haushaltslage noch verantworten können“, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) im Anschluss an die Verhandlungsrunde.

Zwar gab es trotz des historischen Abschlusses auch Murren auf Gewerkschaftsseite - Verdi-Chef Frank Warnecke sprach von einem Kompromiss an der „Schmerzgrenze“ - die Lage der Arbeitnehmervertreter könnte derzeit aber schlechter sein. Seit Jahresbeginn gewann Verdi nach eigenen Angaben über 70.000 neue Mitglieder hinzu. „Erleben die Gewerkschaften gerade eine Renaissance?“, fragte angesichts dieser Entwicklung sogar die eher konservativ ausgerichtete FAZ. Dennoch feiert Verdi in diesem Jahr auch ein unrühmliches Jubiläum. Nach zehn Jahren Streik hat die Gewerkschaft beim US-Handelsriesen Amazon immer noch keinen Tarifvertrag durchgesetzt.

Amazon in Bad Hersfeld: „Alle Räder stehen still, wenn Dein starker Arm es will“

Das seit 1999 in Deutschland präsente US-Unternehmen hat bis heute jedem gewerkschaftlichen Angriff widerstanden, jegliche Auswirkungen auf seine Geschäftstätigkeit bestritten und ein märchenhaftes Wachstum hingelegt - zuletzt angefeuert vom Online-Boom während der Corona-Pandemie. Feiern will Verdi das Jubiläum dennoch. Am Sonntag, 14. Mai, wollen sich Verdi-Gewerkschafter und Amazon-Beschäftigte in der Hersfelder Stadthalle treffen. Zehn Jahre Streiks bei Amazon ohne zählbares Ergebnis - was sollte es da zu feiern geben?

Seit Aufnahme des Betriebes vor knapp 25 Jahren in Nordhessen fordert Verdi vom US-Unternehmen, die geltenden Flächentarifverträge für den Einzel- und Versandhandel anzuerkennen. 2013 wurde das erste Mal in den deutschen Logistikzentren in Bad Hersfeld und Leipzig gestreikt - rund 1700 Beschäftigte nahmen damals bundesweit teil. Dutzende Streikwellen folgten seitdem - gerne zu Weihnachten oder anderen umsatzstarken Terminen, wie dem „Black Friday“. „Alle Räder stehen still, wenn Dein starker Arm es will.“ Der Satz des Revolutionärs Georg Herwegh aus dem 19. Jahrhundert hat sich beim US-Handelsriesen bislang nicht bewahrheitet.

Bad Hersfeld: Warum beißt sich Verdi an Amazon die Zähne aus?

Warum beißt sich Verdi an Amazon die Zähne aus? Bei Streiks mitzumachen erfordere viel Mut – vor allem, wenn man die unterschiedlichen Hintergründe der Menschen berücksichtige, meint Verdi-Koordinatorin Monika Di Silvestre. In manchen Herkunftsländern würden Streikende ins Gefängnis geworfen, es gebe Sprachbarrieren oder auch die Angst um den Job, wenn man vorher lange arbeitslos war. Die Gewerkschafterin ist sich dennoch sicher, dass der Dauer-Arbeitskampf irgendwann Wirkung zeigt: „Amazon sind unsere Aktionen nicht egal, denn sie versuchen immer zu intervenieren. Und es hat auch ökonomische Wirkungen, wenn sie Leistungen beispielsweise nach Polen verschieben müssen. Zudem stellt das Unternehmen gezielt Aushilfen ein für Streik-gefährdete Zeiträume, beispielsweise rund um den sogenannten Black Friday. Auch das kostet.“

Der amerikanische Versand- und Onlineriese, dessen europäische Niederlassung in der Steueroase Luxemburg angesiedelt ist, zahle seinen inzwischen mehr als 36 000 Beschäftigten in Deutschland vom ersten Tag an mindestens 13 Euro Stundenlohn, schreibt Amazon-Country-Manager Rocco Bräuniger im Blog aboutamazon.de. Dazu komme ein „großes Paket an Extras“, das seit Mai auch das volle Deutschlandticket im Wert von 49 Euro enthält. Lohnverhandlungen sind allerdings nicht vorgesehen.

Verdi-Gewerkschafterin: „Wir machen das so lange, wie es dauert“

Amazon-Regionaldirektor Norbert Brandau erklärt: „Amazon zeigt jeden Tag, dass es möglich ist, auch ohne Tarifvertrag ein guter Arbeitgeber zu sein. Daran arbeiten wir jeden Tag gemeinsam mit Betriebsräten und Mitarbeitern. Wir bieten gute Bezahlung, Sozialleistungen und Entwicklungsmöglichkeiten - und das alles in einem attraktiven und sicheren Arbeitsumfeld.“ So arglos wie sich das US-Unternehmen gibt, ist die Realität keineswegs. Die Arbeitsbedingungen bei Amazon stehen seit Jahren in der Kritik.

Wie wichtig der Druck durch die Belegschaft für gute Arbeitsbedingungen ist, macht der Hersfelder Amazon-Betriebsrat Andreas Gangl deutlich. Zu Beginn seiner Tätigkeit vor 14 Jahren habe „schon ein gewisser Arbeitsdruck“ beim Internetriesen geherrscht. Seitdem habe sich einiges getan: „Wir haben eine klare Entwicklung durchlaufen. Die Feedback-Gespräche wurden gestrichen, es gibt klimatische Verbesserungen an den Standorten, vorher gab es etwa keine Klimatisierung. Es gab sechs Jahre lang keine Lohnerhöhungen mehr, seit wir aktiv sind, gibt es jährliche Lohnerhöhungen.“

Auch aufgrund dieser Erfolge kommt für Verdi trotz des langwierigen Dauer-Arbeitskampfes Aufgeben nicht infrage: „Wie lange der Kampf noch dauern wird, kann ich nicht sagen. Wir machen das so lange, wie es dauert“, sagt Gewerkschafterin Di Silvestre. (nhe/dpa)