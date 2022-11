Kein WM-Ticket über Super League: Hopp schon draußen

Max Hopp reagiert während eines Spiels. © Bradley Collyer/PA Wire/dpa/Archivbild

Der frühere deutsche Darts-Primus Max Hopp hat bei der Super League ein sportliches Debakel erlebt und muss mehr denn je um die WM-Teilnahme bangen. Der 26 Jahre alte Hesse ist in der nationalen Qualifikation im hessischen Niedernhausen am Donnerstag in der zweiten Gruppenphase und damit vor dem Viertelfinale ausgeschieden. Hopp, der als bester deutscher Darts-Spieler längst von Gabriel Clemens verdrängt wurde, droht damit das zweite WM-Aus in Serie.

Niedernhausen - Über eine internationale Vorausscheidung hat Hopp noch eine letzte minimale Chance, sich doch für das bedeutende Turnier im Londoner Alexandra Palace (15. Dezember bis 3. Januar 2023) zu qualifizieren. dpa