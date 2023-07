Keine Bahnstreiks in Hessen in den Ferien – Schlichtung beginnt

Von: Caspar Felix Hoffmann

Teilen

Bis Ende August wird es bei der Deutschen Bahn nicht zu streiken geben. Bis dahin suchen Bahn und EVG nach einer Lösung im Tarifkonflikt.

Frankfurt – Gute Nachrichten für alle, die Bahn fahren oder pendeln: Während der Sommerferien in Hessen wird die Deutsche Bahn nicht bestreikt. Denn im Tarifkonflikt bei der Bahn beginnt am Montag (17. Juli) die Schlichtung. In dieser Zeit wird normalerweise nicht gestreikt. Wo und ab wann die Bahn mit der Gewerkschaft EVG über eine Einigung spricht, ist nicht bekannt, um die Gespräche nicht zu gefährden.

Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft EVG suchen nach einer Lösung im Tarifkonflikt. © IMAGO/Heiko Blatterspiel

Tarifkonflikt bei der Bahn: Keine Streiks in den hessischen Sommerferien

Bis Ende des Monats soll ein Ergebnis vorliegen. Dann sollen die Mitglieder der Gewerkschaft über den Schlichterspruch abstimmen. Das dürfte sich mindestens bis Ende August hinziehen. Längere, auch unbefristete Streiks wären wieder möglich, wenn 75 Prozent das Schlichtungsergebnis ablehnen. (cas)