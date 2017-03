Keine Rettungsgasse: Feuerwehr will Autofahrer anzeigen

Mörfelden-Walldorf - Eine durch Autofahrer blockierte Rettungsgasse auf der A5 in Südhessen könnte ein Nachspiel haben. Möglichen Verursachern drohe ein Bußgeld, teilte die Feuerwehr Mörfelden-Walldorf am Freitag mit.

Beweisfotos von etwa 30 Fahrzeugen seien an die Autobahnpolizei Darmstadt geschickt worden. "Die Autos haben kreuz und quer gestanden", sagte der stellvertretende Stadtbrandinspektor Theo Herrmann. Auf der Autobahn bei Weiterstadt war am Mittwoch ein Bauarbeiter von einer Brücke etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Autofahrer hätten Rettungskräfte in ihren Einsatzfahrzeugen behindert, teilte Herrmann mit. "Wir mussten die letzten 800 Meter bis zum Einsatzort laufen. In voller Montur." Laut Polizei könnte es Verfahren mit einem Bußgeld von 20 Euro geben. (dpa)

