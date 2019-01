Motorradfahrer stirbt nach Unfall im Taunus

Kelkheim - Mehrere Autos stoßen bei einem Unfall bei Kelkheim im Taunus zusammen. Ein Motorradfahrer wird ebenfalls verletzt und das so schwer, dass er im Krankenhaus stirbt.

Wie die Polizei berichtet, will am Samstagnachmittag ein 21 Jahre alter Motorradfahrer zwischen den Kelkheimer Ortsteilen Hornau und Münster nach links in die Straße „Auf dem Busch“ abbiegen, befindet sich deshalb auch auf der Linksabbiegespur der B519. Zur gleichen biegt eine 37-jährige Frankfurterin aus dieser auf die Bundesstraße nach links ein, um Richtung Königsstein zu fahren, übersieht dabei wohl einen VW Bus. Es kommt zu einem leichten Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Allerdings wird der VW laut Polizei dabei von seiner Spur derart abgelenkt, dass er frontal auf den wartenden Motorradfahrer kracht.

Dieser wiederum wird auf einen hinter ihm stehenden Audi geschleudert und fällt dann zu Boden. Hier überrollt ihn ein weiterer Wagen, der gerade Richtung Königsstein unterwegs ist. Der Biker wird schwer verletzt und kommt ins Krankenhaus, wo er allerdings am Abend stirbt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Unfalls sich telefonisch unter der 06195-6749-0 zu melden. (jo/dpa)

