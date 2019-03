23-Jähriger in Kelsterbach niedergestochen: Hintergründe völlig unklar

Ein durch Messerstiche verletzter Mann wurde heute Nacht in ein Krankenhaus gebracht.

In Kelsterbach wird ein Mann gefunden, der durch mehrere Messerstiche verletzt wurde. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Kelsterbach - In der Bergstraße ist in der vergangenen Nacht ein 23-jähriger Mann gefunden worden, der Verletzungen durch Messerstiche erlitten hat. Nach Angaben der Polizei wurde gegen 2.30 Uhr der verletzte Mann gemeldet, Einsatzkräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Polizei sucht nach Messerstecherei in Kelsterbach Zeugen

Die Hintergründe sind noch völlig unklar, die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Tätern, die den 23-Jährigen mit einem Messer verletzt haben sollen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 06142/6960 bei der Polizei zu melden. (nb)

Kind und Mutter sterben nach Messerangriff Zur Fotostrecke

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Netter Mann will Frau helfen - plötzlich steckt Messer in seinem Bein

Blutiger Polizei-Einsatz in Hanau in Hessen: Ein Mann ist mit seinem Hund unterwegs - als er einer Frau helfen will, rammt ihm jemand etwas ins Bein.

Bluttat in Offenbach: Paul M. auf der Flucht - Wer hat diesen Roller gesehen?

Nach dem Tod einer 57-jährigen Frau in Offenbach tappt die Polizei trotz einer Fahndung nach dem Ex-Freund weiterhin im Dunkeln. Bisher sind nur wenige Zeugenhinweise eingegangen. Gesucht wird mit einem Fahndungsfoto sowie dem Bild eines Rollers.