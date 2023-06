„Kicker“: Wiesbaden-Stürmer Hollerbach vor Wechsel zu Union

Wiesbadens Benedict Hollerbach jubelt. © Jörg Halisch/dpa/Archivbild

Stürmer Benedict Hollerbach soll einem Medienbericht zufolge vor einem Wechsel von Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden zum Champions-League-Teilnehmer Union Berlin stehen. Die Köpenicker haben nach Informationen des „Kicker“ das Rennen um den umworbenen 22-Jährigen gemacht, wie das Magazin am Donnerstag berichtete. Hollerbach war zuvor immer wieder mit dem 1.

Berlin - FC Köln und auch mit Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim in Verbindung gebracht worden.

Der Abgang des Leistungsträgers und Torjägers wäre für Wiesbaden ein schmerzlicher Verlust. Der gebürtige Starnberger, der in der Jugend für Bayern München und den VfB Stuttgart auflief, hatte in der 3. Liga in der vergangenen Saison 14 Tore erzielt und fünf vorbereitet. In den Relegationsspielen gegen Arminia Bielefeld traf er dreimal. dpa