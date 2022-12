Kind besprüht Feuerwehrmann und 15-Jährigen mit Pfefferspray

Ein Kind hat einen Feuerwehrmann und einen Jugendlichen in Homberg/Efze mit Pfefferspray attackiert und beide leicht verletzt. Der etwa 12 oder 13 Jahre alte Junge habe zunächst am Donnerstagnachmittag dem Feuerwehrmann ins Gesicht gesprüht und sei dann geflüchtet, teilte die Polizei am Freitag mit. Kurz darauf besprühte er einen 15-Jährigen. Die Identität des Kindes sowie sein Motiv konnte die Polizei zunächst nicht ermitteln.