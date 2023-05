Kind nicht in Klinik eingewiesen: Sanitäter vor Gericht

Ein Schild mit der Aufschrift "Angeklagter" wird auf die Gerichtsbank gestellt. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Sie sollen eine Zwölfjährige trotz Lebensgefahr nicht in ein Krankenhaus eingewiesen haben - nun stehen deswegen an diesem Dienstag (9.00 Uhr) zwei Rettungssanitäter vor dem Amtsgericht Frankfurt. Die Anklage legt den 48 und 49 Jahre alten Männern unterlassene Hilfeleistung zur Last.

Frankfurt/Main - Demnach sollen sie im März 2021 das Mädchen trotz einer akuten Unterzuckerung nicht untersucht und in die Klinik eingewiesen haben. Nachdem die Mutter schließlich einen Notarzt verständigt hatte, musste das Kind laut Anklage zwölf Tage im Krankenhaus bleiben, ehe sein Gesundheitszustand wieder stabilisiert werden konnte. Das Gericht will den Prozess an einem Verhandlungstag abschließen. dpa