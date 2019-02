Zeugin hört "Wimmern" im Wald - Kind bleibt verschwunden

Die fünfjährige Kaweyar war am Sonntagnachmittag während ihrer Geburtstagsfeier von einem Spielplatz in Guxhagen (Schwalm-Eder-Kreis) in der Nähe der Fulda verschwunden.

Guxhagen - Eine Fünfjährige wird seit Sonntag vermisst. Seitdem sucht die Polizei nach dem Kind und geht Hinweisen nach, auch dem nach einem "Wimmern" im Wald.

Die Suche nach einem vermissten Mädchen im nordhessischen Guxhagen dauert an. Auch am heutigen Dienstag suchte die Polizei auf der Fulda und in der näheren Umgebung nach der Fünfjährigen. Allerdings seien dabei nicht mehr so viele Einsatzkräfte wie am Sonntag und Montag beteiligt, sagte ein Polizeisprecher. "Der Fluss wurde ausführlich abgesucht."

Die Beamten gingen auch Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Eine Zeugin hatte dem Sprecher zufolge von einem "Wimmern" im Wald berichtet. Daraufhin sei am Montagabend das Gebiet abgesucht worden, aber erfolglos. Die fünfjährige Kaweyar war am Sonntagnachmittag während ihrer Geburtstagsfeier von einem Spielplatz in Guxhagen (Schwalm-Eder-Kreis) in der Nähe der Fulda verschwunden. Am Sonntag hatten rund 280 Polizisten und Feuerwehrleute nach dem Mädchen gesucht - unter anderem mit Rettungshunden und Hubschraubern.

Am Montag hatten die Einsatzkräfte bis zum Abend versucht, das Kind zu finden. Vor Ort waren neben der Wasserschutzpolizei auch das Technische Hilfswerk und die Freiwillige Feuerwehr. Zudem hielten sich Polizeitaucher bereit. Die Suche werde fortgesetzt, sagte der Polizeisprecher weiter. Die Zahl der Einsatzkräfte werde dabei je nach Lage und Entwicklung angepasst. (dpa)