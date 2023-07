Kinder und Jugendliche sammeln Müll bei Aufräumaktion

Teilen

Sortierte und zusammengepresste Verpackungsabfälle. © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Mit einem doppelten Rekord haben sich hessische Schulen an der Aufräumaktion „Sauberhafter Schulweg“ beteiligt. Insgesamt 36.784 Schülerinnen und Schüler von 345 Schulen sammelten ausgestattet mit Handschuhen, Zangen und Müllbeuteln am Dienstag in der Nähe ihrer Schulen Müll, wie das hessische Umweltministerium mitteilte. Sowohl die Anzahl der teilnehmenden Schulen als auch die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war demnach so hoch wie noch nie.

Wiesbaden - Im Jahr 2022 machten mehr als 32.000 Kinder und Jugendliche aus 306 Schulen mit.

Die Aktion soll auf das Thema Umweltschutz aufmerksam machen, sie fand zum 21. Mal statt. „Seinen Abfall einfach so in die Natur zu werfen, ist uncool“, sagte der hessische Staatssekretär Oliver Conz (Grüne) laut Mitteilung. Die Kinder und Jugendlichen verbreiteten diese Botschaft durch ihr Engagement. Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der Grundschule Friedberg-Ockstadt (Wetteraukreis) hatte der Politiker am Dienstag die Aufräumaktion eröffnet. Viele Schulen gestalteten ganze Projektwochen zu Themen wie Abfallvermeidung oder Nachhaltigkeit.

Seit 2002 organisiert das Umweltministerium gemeinsam mit dem Förderverein „Sauberhaftes Hessen“ Aktionstage wie diesen. Zuletzt fand im Mai der „Sauberhafte Kindertag“ statt, bei dem 22.555 Mädchen und Jungen aus Kindergärten und Kindertagesstätten Müll sammelten. dpa